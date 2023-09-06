ВИДЕО | Черного юмора подвезли: премьер Албании на форуме выдал анекдот про Путина и убийство Пригожина

„Премьер-министр идет к Путину и говорит: Есть проблема. Моя семья была в отпуске, я позвонил им пожелать спокойной ночи, но у них уже было утро. Я позвонил Олафу Шольцу, чтобы поздравить его с днем рождения, но он сказал, что это будет на следующий день. Я позвонил Си Цзиньпину, чтобы поздравить его с Новым годом, но он сказал мне, что у них все еще старый год. А Путин ему отвечает: Да, такое случилось и со мной. Я позвонил семье Пригожина, чтобы выразить соболезнования, но его самолет еще не взлетел“, — сказал Рама.