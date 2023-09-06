Британский писатель и актер Стивен Фрай рассказал о поездке в Киев

Фрай опубликовал в своем Инстаграме несколько фотографий, сделанных в Киеве, и поделился первыми впечатлениями о поездке.

Внутри уничтоженной российской бронемашины:

Он рассказал, что стал свидетелем хирургической операции раненому украинскому военному. „В операционной звучали звуки воздушной тревоги, но на них никто не обратил внимание: нужно было беспокоиться о пациенте“, — написал в связи с этим Фрай.

Фрай также встретился с двумя украинцами, потерявшими на войне конечности, и с женщиной, муж которой две недели назад погиб на фронте.

„Для них всех общим было потрясающее расположение духа и глубочайшая, бесповоротная решимость отразить наступление варваров и сохранить свою независимость и суверенитет. Война может вызывать в людях самое худшее, но иногда и самое лучшее“, — написал Фрай.

Организаторы Саммита первых леди и джентльменов сообщают, что это мероприятие состоится в Киеве 6 сентября. В числе прочих в нем примут участие первые леди Эстонии, Литвы и Сербии, а также первые джентльмены Словении и Словакии.