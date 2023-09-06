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06.09.2023, 18:00

Британский писатель и актер Стивен Фрай рассказал о поездке в Киев

 
Actor Stephen Fry poses at the Oscar Wilde Awards at director J.J. Abrams' Bad Robot production company in Santa Monica
Actor Stephen Fry poses at the Oscar Wilde Awards at director J.J. Abrams' Bad Robot production company in Santa Monica
ФОТО: KEVORK DJANSEZIAN | REUTERS

Британский писатель и актер Стивен Фрай приехал в Киев, где стал ведущим третьего международного саммита первых леди и джентльменов.

Фрай опубликовал в своем Инстаграме несколько фотографий, сделанных в Киеве, и поделился первыми впечатлениями о поездке.

Внутри уничтоженной российской бронемашины:

Он рассказал, что стал свидетелем хирургической операции раненому украинскому военному. „В операционной звучали звуки воздушной тревоги, но на них никто не обратил внимание: нужно было беспокоиться о пациенте“, — написал в связи с этим Фрай.

Фрай также встретился с двумя украинцами, потерявшими на войне конечности, и с женщиной, муж которой две недели назад погиб на фронте.

„Для них всех общим было потрясающее расположение духа и глубочайшая, бесповоротная решимость отразить наступление варваров и сохранить свою независимость и суверенитет. Война может вызывать в людях самое худшее, но иногда и самое лучшее“, — написал Фрай.

Организаторы Саммита первых леди и джентльменов сообщают, что это мероприятие состоится в Киеве 6 сентября. В числе прочих в нем примут участие первые леди Эстонии, Литвы и Сербии, а также первые джентльмены Словении и Словакии.

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