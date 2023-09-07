07.09.2023, 10:38
ВИДЕО | Корпоративная скидка или распродажа? В Маарду военные „штурмуют“ секс-шоп(7)
ФОТО: Erakogu
Утром в редакцию портала Bublik прислали забавное видео, на котором видно, что группа военных „штурмуют“ магазин с товарами интимного назначения.
Дейсвтие происходит в Маарду, а забавная озвучка видео придает сложившейся картине еще больше юмора.
На самом деле можем предположить, что магазин HotLips просто находится в зоне учений сухопутных структур, а действия, происходящие вокруг него создали забавную ситуацию.
На этой неделе началась активная фаза учений Ussisõnad в Северном военном округе, в рамках которых в четверг, 7 сентября, задачи будут отработаны в том числе в Таллинне и его окресностях. Обычный распорядок жизни горожан учения не нарушат.