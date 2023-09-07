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07.09.2023, 10:38

ВИДЕО | Корпоративная скидка или распродажа? В Маарду военные „штурмуют“ секс-шоп

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Военные в городе
Военные в городе
ФОТО: Erakogu

Утром в редакцию портала Bublik прислали забавное видео, на котором видно, что группа военных „штурмуют“ магазин с товарами интимного назначения.

Дейсвтие происходит в Маарду, а забавная озвучка видео придает сложившейся картине еще больше юмора.

На самом деле можем предположить, что магазин HotLips просто находится в зоне учений сухопутных структур, а действия, происходящие вокруг него создали забавную ситуацию.

На этой неделе началась активная фаза учений Ussisõnad в Северном военном округе, в рамках которых в четверг, 7 сентября, задачи будут отработаны в том числе в Таллинне и его окресностях. Обычный распорядок жизни горожан учения не нарушат.


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