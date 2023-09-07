ВИДЕО | Эстонский политик сделал предложение своей молодой возлюбленной прямо в здании Европарламента

В Европейском парламенте ежедневно выдвигается множество важных предложений. Но ни одно из них не имеет такого значения для молодой пары, как предложение, сделанное молодым человеком из Пярну Кулдаром Леппом (27 лет) своей возлюбленной Марте Шенберг (18 лет).

„Так совпало, что именно тогда, когда я думал о том, чтобы сделать предложение, началась подготовка к поездке в Брюссель“, - говорит Кулдар.

Молодые люди приехали в Брюссель в рамках Недели молодежи Европейской народной партии (ЕНП). ЕНП - правоцентристский альянс европейских политических партий, членом которого является Isamaa. И Кулдар, и Марта являются членами Молодежного совета Isamaa.

„Тогда возникла идея, что это идеальное место для такого особого события. Не так часто удается побывать в Брюсселе, особенно в Европейском парламенте. Затем я начал думать о том, что никто не делал этого раньше. Это может быть способом выделиться!“.

Ледяной мужчина растопил сердце юной девушки

Кулдар собирался привлечь внимание не столько других политиков или общественности - хотя ролик уже набрал обороты в Twitter, - сколько своей новой жены. И ее отца. „Я всю жизнь был достаточно традиционно настроенным человеком. Прежде чем сделать предложение, я посоветовался с отцом своей будущей жены. Всегда нужно спрашивать разрешения у отца девушки“, - считает Кулдар.

Как видно из видеозаписи, Марта была довольна предложением и ответила на него положительно. По словам Кулдара, они встречаются уже два года, а знакомы три. То есть они познакомились, когда ей было всего 15 лет.

Помимо политической деятельности, Кулдар получил известность как „пярнуский ледяной человек“. Молодой человек имеет привычку ходить зимой по Пярну без рубашки или с полностью обнаженным торсом. Он считает, что дружба с холодом укрепила и его здоровье, и его характер, писал Pärnu Postimees.