ФОТО И ВИДЕО | „Ваню - в мэры Нарвы!“ Иван Дорн „порвал“ зал на фестивале Station Narva

Разогревал зал Дорн осторожно. Первые обращенные к залу слова и песни были на украинском языке, но потом певец перешел на русский.

Дорн все время между песнями тепло общался с публикой. Он поблагодарил людей Эстонии за то, что они дали приют украинским военным беженцам и исполнил несколько антивоенных песен. Потрясающая энергетика, бережное отношение к публике, эмпатия и любовь, сквозившая в каждом жесте, окончательно растопили сердца нарвитян и приехавших на концерт гостей публики.

„Что бы я делал, если бы вы не пришли. Как бы выступал?“, - пошутил Дорн.

Смотрите галерею с выступления!

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .