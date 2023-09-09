ФОТО И ВИДЕО | „Ваню - в мэры Нарвы!“ Иван Дорн „порвал“ зал на фестивале Station Narva(1)
На фестивале Station Narva в ночь на субботу выступил украинский музыкант Иван Дорн, буквально „порвав“ зал. Из зала скандировали „Ваню - в мэры Нарвы!“ Музыкант отыграл концерт в полной отдачей, с эмоциями и слезами публики.
Разогревал зал Дорн осторожно. Первые обращенные к залу слова и песни были на украинском языке, но потом певец перешел на русский.
Дорн все время между песнями тепло общался с публикой. Он поблагодарил людей Эстонии за то, что они дали приют украинским военным беженцам и исполнил несколько антивоенных песен. Потрясающая энергетика, бережное отношение к публике, эмпатия и любовь, сквозившая в каждом жесте, окончательно растопили сердца нарвитян и приехавших на концерт гостей публики.
„Что бы я делал, если бы вы не пришли. Как бы выступал?“, - пошутил Дорн.
Смотрите галерею с выступления!
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