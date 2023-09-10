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10.09.2023, 13:49

ВИДЕО ПРИБЫТИЯ | Лева из „Би-2“ заселился в таллиннский отель

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Лева из Би-2 в Таллинне
Лева из Би-2 в Таллинне
ФОТО: Viktoria Solomonchuk | Delfi Meedia

Днем в воскресенье репортер RusDelfi застал прибытие легендарной российской рок-группы „Би-2“ в Таллинн. Судя по всему группа приехала разными рейсами: Шура с музыкантами прибыл в эстонскую столицу в субботу вечером, а Лева приехал в 13:15 воскресенья.

Музыканты группы, полные энергии и готовности порадовать своих фанатов, отправились на sound check чуть раньше солистов.

Музыканты из Би-2 в Таллинне

После отъезда музыкантов, буквально минут через 25, приехал Лева из „Би-2“. Группа поселилась в роскошном отеле в самом центре города.

«Настроение нормальное. Мы четыре года ждали концерта в Риге, позавчера отыграли наконец-то», - быстро сказал Лева и удалился в отель.

Ожидается, что выступление станет ярким событием для всех ценителей музыки, и несомненно, поклонники группы ждут невероятного шоу и незабываемых моментов на этом долгожданном концерте.

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