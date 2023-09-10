ВИДЕО ПРИБЫТИЯ | Лева из „Би-2“ заселился в таллиннский отель(7)
Днем в воскресенье репортер RusDelfi застал прибытие легендарной российской рок-группы „Би-2“ в Таллинн. Судя по всему группа приехала разными рейсами: Шура с музыкантами прибыл в эстонскую столицу в субботу вечером, а Лева приехал в 13:15 воскресенья.
Музыканты группы, полные энергии и готовности порадовать своих фанатов, отправились на sound check чуть раньше солистов.
После отъезда музыкантов, буквально минут через 25, приехал Лева из „Би-2“. Группа поселилась в роскошном отеле в самом центре города.
«Настроение нормальное. Мы четыре года ждали концерта в Риге, позавчера отыграли наконец-то», - быстро сказал Лева и удалился в отель.
Ожидается, что выступление станет ярким событием для всех ценителей музыки, и несомненно, поклонники группы ждут невероятного шоу и незабываемых моментов на этом долгожданном концерте.
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