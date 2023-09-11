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11.09.2023, 16:29

ВИДЕО | В ожидании спада цен на такси фанаты „Би-2“ устроили на улице продолжение банкета

 
После концерта Би-2
После концерта Би-2
ФОТО: Viktoria Solomonchuk | Delfi Meedia

Концерт прошел настолько потрясающе, что фанаты не хотели расходиться еще долгое время.

По классике жанра, как и после любого массового мероприятия, после концерта группы „Би-2“ цены на такси ощутимо взлетели. Например, до столичного района Ласнамяэ от Unibet Arena можно было доехать либо за 23-25 евро, либо с шиком, по тарифу Premium, за 40 евро, в то время, как в обычный день стоимость поездки составит 10-11 евро.

Стоимость такси после концерта Би-2

Однако, люди не отчаивались, и за время ожидания такси, недалеко от Unibet Arena стихийно образовалась дружная компания незнакомых друг другу людей, в унисон от души поющих хиты Би-2. Не сразу удалось разглядеть молодого человека, что в середине толпы играл на гитаре!

Вечер однозначно сложился лучшим образом.

А вы ходили на концерт?

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