ВИДЕО | В ожидании спада цен на такси фанаты „Би-2“ устроили на улице продолжение банкета

По классике жанра, как и после любого массового мероприятия, после концерта группы „Би-2“ цены на такси ощутимо взлетели. Например, до столичного района Ласнамяэ от Unibet Arena можно было доехать либо за 23-25 евро, либо с шиком, по тарифу Premium, за 40 евро, в то время, как в обычный день стоимость поездки составит 10-11 евро.