ВИДЕО | В ожидании спада цен на такси фанаты „Би-2“ устроили на улице продолжение банкета
Концерт прошел настолько потрясающе, что фанаты не хотели расходиться еще долгое время.
По классике жанра, как и после любого массового мероприятия, после концерта группы „Би-2“ цены на такси ощутимо взлетели. Например, до столичного района Ласнамяэ от Unibet Arena можно было доехать либо за 23-25 евро, либо с шиком, по тарифу Premium, за 40 евро, в то время, как в обычный день стоимость поездки составит 10-11 евро.
Однако, люди не отчаивались, и за время ожидания такси, недалеко от Unibet Arena стихийно образовалась дружная компания незнакомых друг другу людей, в унисон от души поющих хиты Би-2. Не сразу удалось разглядеть молодого человека, что в середине толпы играл на гитаре!
Вечер однозначно сложился лучшим образом.
А вы ходили на концерт?