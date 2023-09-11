Топчик
11.09.2023, 15:29

Не Bentley, но тоже в тренде: таллиннская больница повторила знаменитый TikTok, но уже с машиной скорой помощи

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Таллинская больница повторила тренд из TikTok
Таллинская больница повторила тренд из TikTok
ФОТО: Erakogu

Знаменитый TikTok с Bentley, где девушка модельной внешности, постукивая по различным частям автомобиля, эротическим голосом повторяет марку машины, продолжает взрывать Сеть. Разве что ленивый уже не повторил этот тренд: по интернету гуляют видео и с автобусами, и с тракторами, и с жигули, а теперь и таллиннская больница повторила тренд с машиной скорой помощи.

Выложив новое видео в Instagram, Ляэне-Таллиннская центральная больница написала, что приобрела новый автомобиль скорой помощи. Машина стала еще более функциональной, вместимой и удобной.

Главную роль в видео сыграл водитель скорой помощи Тийт.

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