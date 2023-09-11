Не Bentley, но тоже в тренде: таллиннская больница повторила знаменитый TikTok, но уже с машиной скорой помощи

Знаменитый TikTok с Bentley, где девушка модельной внешности, постукивая по различным частям автомобиля, эротическим голосом повторяет марку машины, продолжает взрывать Сеть. Разве что ленивый уже не повторил этот тренд: по интернету гуляют видео и с автобусами, и с тракторами, и с жигули, а теперь и таллиннская больница повторила тренд с машиной скорой помощи.