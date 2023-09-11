Джейсон Стейтем поддержал русский флешмоб о себе
Актер Джейсон Стейтем поделился в личном блоге новым постом, который подписал фразой, подозрительно похожей на одну из его фейковых философских цитат из „пацанских пабликов“. Большое всего это удивило русскоязычных подписчиков: не то актёр присоединился к этому флешмобу, не то действительно такой.
56-летний Джейсон Стейтем опубликовал черно-белый снимок, на котором он запечатлен вместе с военнослужащим британского спецподразделения SAS Кристианом Крейгхедом. „Те, кто знает... знают“, — лаконично подписал фотографию актёр.
В комментарии к новому посту Джейсона Стейтема немедленно пришли российские пользователи, которые принялись делиться фейковыми „мудрыми цитатами“ актера. „Если в Монголии монгол, то в Чехии чехол“, „Жизнь грустная, зато зарплата смешная“, „Аскорбиновую кислоту знаешь? Я оскорбил!“, „Слабый мужчина ищет оправдания, сильный подготовил их заранее“, „Если вашего друга сбила машина, он вам не друг, потому что друзья на дороге не валяются“, „Если ты взлетел выше всех, значит ты взлетел высоко“, „Когда меня рожали, тогда я и родился“, „Устал сидеть без денег? Встань“, „Ты никогда не ошибёшься, если поступишь правильно“, „С каждым годом мы становимся старше“, „Один глаз хорошо, а два лучше“, „Слово не воробей. Никто не воробей, кроме воробья“, „Как говорил мой дед, я твой дед“, „Всегда есть два пути — первый и второй“, „Чтобы тебя не использовали, будь бесполезным“, „Чем старше человек, тем больше ему лет“, — соревнуются в остроумии комментаторы.