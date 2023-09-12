А ты достаточно храбрый? В Британии портрет маленькой девочки пугает людей

Первая женщина, купившая картину, вернула ее через два дня, утверждая, что у портрета „плохая аура“, и она хочет поскорей избавиться от него. Тогда картину вновь выставили на продажу сниженной ценой и добавили надпись „Возможно, проклята“. Второй покупатель был быстро найден, но так же быстро вернул картину. Встревоженная и напуганная женщина принесла картину обратно вскоре после ее покупки.