Топчик
12.09.2023, 12:49

А ты достаточно храбрый? В Британии портрет маленькой девочки пугает людей

 
Портрет пугающей девочки
Портрет пугающей девочки
ФОТО: Erakogu

Мужчине, который привез картину в магазин, заплатили за неё 25 фунтов и с тех пор она уже дважды возвращалась в магазин.

Первая женщина, купившая картину, вернула ее через два дня, утверждая, что у портрета „плохая аура“, и она хочет поскорей избавиться от него. Тогда картину вновь выставили на продажу сниженной ценой и добавили надпись „Возможно, проклята“. Второй покупатель был быстро найден, но так же быстро вернул картину. Встревоженная и напуганная женщина принесла картину обратно вскоре после ее покупки.

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RusDelfi
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