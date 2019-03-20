В Ида-Вирумаа прошел конкурс „Нарвский лосось 2023“. Только посмотрите какого „крокодила“ выловил победитель

По словам очевидцев, предыдущие два года были „пустыми“ - рыбакам не удавалось похвастатья уловом, но 2023 год принес добытчикам много радости.

Самый крупный выловленный в Нарове лосось весил аж 14 килограммов и 220 граммов, а его длина составила 103 сантиметра. Победителем стал Дмитрий Полянский.

Второе почетное место занял Евгений Котелевский с рыбой весом 10.01 килограммов, и длиной 100 сантиметров.

Почетное третье место занял Сергей Калинин. Его рыба весила 8.6 килограммов, а длиной была 94 сантиметра.

Смотри, какой улов был на соревнованиях „Нарвский лосось 2023“. Поздравляем!