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12.09.2023, 18:32

В Ида-Вирумаа прошел конкурс „Нарвский лосось 2023“. Только посмотрите какого „крокодила“ выловил победитель

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Конкурс "Нарвский лосось 2023"
Конкурс "Нарвский лосось 2023"
ФОТО: Narva lõhe | Erakogu

В Нарве прошли, ставшие уже традиционными, соревнования „Нарвский лосось 2023“. Сорвенования для рыбаков проводятся уже третий год подряд.

По словам очевидцев, предыдущие два года были „пустыми“ - рыбакам не удавалось похвастатья уловом, но 2023 год принес добытчикам много радости.

Самый крупный выловленный в Нарове лосось весил аж 14 килограммов и 220 граммов, а его длина составила 103 сантиметра. Победителем стал Дмитрий Полянский.

Дмитрий Полянский. Вес рыбы 14,22 кг.

Второе почетное место занял Евгений Котелевский с рыбой весом 10.01 килограммов, и длиной 100 сантиметров.

Почетное третье место занял Сергей Калинин. Его рыба весила 8.6 килограммов, а длиной была 94 сантиметра.

Смотри, какой улов был на соревнованиях „Нарвский лосось 2023“. Поздравляем!

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