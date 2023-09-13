13.09.2023, 16:16
Не плачь, котик, купим тебе что-нибудь красивое. Почему женщины делают аборт - непридуманные истории(2)
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Ситуации и причины, по которым женщины прерывают беременность, очень разные: не сработала контрацепция, ушел или умер партнер, нежелание иметь детей вообще. Вопрос об абортах всегда разделял общество: одни считают, что женщина должна иметь право выбора, другие утверждают, что аборт — это убийство. В странах Балтии аборты легализованы, хотя и не всем доступны, пишет Rus.Delfi.lv.