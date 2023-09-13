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13.09.2023, 16:16

Не плачь, котик, купим тебе что-нибудь красивое. Почему женщины делают аборт - непридуманные истории

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Аборт. Иллюстративное фото.
Аборт. Иллюстративное фото.
ФОТО: Sofiia.P | Shutterstock

Ситуации и причины, по которым женщины прерывают беременность, очень разные: не сработала контрацепция, ушел или умер партнер, нежелание иметь детей вообще. Вопрос об абортах всегда разделял общество: одни считают, что женщина должна иметь право выбора, другие утверждают, что аборт — это убийство. В странах Балтии аборты легализованы, хотя и не всем доступны, пишет Rus.Delfi.lv.

Неделю назад в социальных сетях появилось сообщение, что, например, в Латвии аборт может стоить до 600 евро. Возникает вопрос, откуда у женщины с минимальной зарплатой может взяться такая сумма. Если у нее не хватает денег на аборт, можно ли рассчитывать, что их хватит на воспитание ребенка?

Это крайне деликатная тема и многие предпочитают о ней молчать, хотя каждая четвертая женщина в Латвии делала аборт. И это не подростки из неблагополучных семей. Статистика показывает совсем другую тенденцию: во-первых, количество абортов с каждым годом уменьшается, а во-вторых, чаще всего аборт делают женщины в возрасте 25-34 и 35-44 лет.

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