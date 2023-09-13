Не плачь, котик, купим тебе что-нибудь красивое. Почему женщины делают аборт - непридуманные истории

Неделю назад в социальных сетях появилось сообщение, что, например, в Латвии аборт может стоить до 600 евро. Возникает вопрос, откуда у женщины с минимальной зарплатой может взяться такая сумма. Если у нее не хватает денег на аборт, можно ли рассчитывать, что их хватит на воспитание ребенка?