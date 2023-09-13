В Египте акула откусила женщине руку

Акула снова напала на человека в Египте — на этот раз это случилось на курорте Дахаб примерно в 100 км от Шарм-эль-Шейха.

Женщину экстренно достали из воды и передали врачам. Со слов очевидцев, в том месте, где должна быть рука, свисали окровавленные куски плоти.

Спасатели и местные в этот момент пытались поймать хищника гарпуном — безуспешно, рыбина ушла на глубину. Сейчас пляж закрыт, откроют ли его завтра — неизвестно.