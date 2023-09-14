„90% клиентов — женатые мужчины“: экс-работница стриптиз-клуба — о плохих условиях труда, жадных гостях и сексе за деньги

„Вы должны выглядеть как проститутки“

В 19 лет я работала официанткой в ресторане и параллельно искала другие способы заработка. Моя знакомая, которая была хостес в одном из стриптиз-клубов, рассказала, что там можно получать по 200–300 тысяч в месяц. В общем, я загорелась идеей и на конкретную должность не метила — хотела просто уже устроиться в клуб кем угодно и поскорее начать зарабатывать.

Сначала я пришла устраиваться танцовщицей туда, где работала знакомая. Я выглядела очень юно, а еще не знала, что во время собеседования надо раздеваться, чтобы менеджер оценил твою фигуру. Это было фиаско: я пришла на встречу в детских трусах — и меня завернули. Впоследствии я пыталась устроиться в другие заведения, но мне везде отказывали. Я небольшого роста с нестандартной фигурой, а в таких местах обычно ценится модельная внешность: длинные ноги, сделанная грудь, подколотые губы.

В итоге меня взяли в один из клубов. Карьера танцовщицы у меня не задалась: я научилась танцевать и общаться с гостями, однако опыт был не самый приятный. Но дело скорее в самом клубе. Условия работы там были, мягко говоря, не очень: например, в зале, где мы работали, по какой-то причине не было отопления. Мы мерзли там в трусах и топике, но никто ничего с этим не делал. Уже после ухода я слышала от бывших коллег истории, как местные охранники избили сотрудниц или менеджер не выплатил деньги.

Я проработала там месяц и перешла в другой клуб. Он оказался натуральным б***шником: нас заставляли ярко краситься и носить белье размером с нитку. Был арт-менеджер — человек, который следит за тем, чтобы все танцовщицы выглядели определенным образом. В нашем было так: трусики — только стринги, кричащий макияж с красными губами и стрелками до ушей, прозрачный лифчик. Менеджер ходила и говорила: „Вы проститутки, а значит, должны выглядеть как проститутки“.