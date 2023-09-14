„90% клиентов — женатые мужчины“: экс-работница стриптиз-клуба — о плохих условиях труда, жадных гостях и сексе за деньги(6)
Стриптиз с танцовщицами среди гор денег сейчас может казаться приветом из нулевых, но это не так. В России по-прежнему процветают стриптиз-клубы, а их сотрудницы работают по так называемому крейзи-меню — списку дополнительных услуг, в числе которых часто присутствует интим. Super рассказывает историю 21-летней Юлии (имя изменено по просьбе героини), которая проработала официанткой и танцовщицей в стриптиз-клубе год.
„Вы должны выглядеть как проститутки“
В 19 лет я работала официанткой в ресторане и параллельно искала другие способы заработка. Моя знакомая, которая была хостес в одном из стриптиз-клубов, рассказала, что там можно получать по 200–300 тысяч в месяц. В общем, я загорелась идеей и на конкретную должность не метила — хотела просто уже устроиться в клуб кем угодно и поскорее начать зарабатывать.
Сначала я пришла устраиваться танцовщицей туда, где работала знакомая. Я выглядела очень юно, а еще не знала, что во время собеседования надо раздеваться, чтобы менеджер оценил твою фигуру. Это было фиаско: я пришла на встречу в детских трусах — и меня завернули. Впоследствии я пыталась устроиться в другие заведения, но мне везде отказывали. Я небольшого роста с нестандартной фигурой, а в таких местах обычно ценится модельная внешность: длинные ноги, сделанная грудь, подколотые губы.
В итоге меня взяли в один из клубов. Карьера танцовщицы у меня не задалась: я научилась танцевать и общаться с гостями, однако опыт был не самый приятный. Но дело скорее в самом клубе. Условия работы там были, мягко говоря, не очень: например, в зале, где мы работали, по какой-то причине не было отопления. Мы мерзли там в трусах и топике, но никто ничего с этим не делал. Уже после ухода я слышала от бывших коллег истории, как местные охранники избили сотрудниц или менеджер не выплатил деньги.
Я проработала там месяц и перешла в другой клуб. Он оказался натуральным б***шником: нас заставляли ярко краситься и носить белье размером с нитку. Был арт-менеджер — человек, который следит за тем, чтобы все танцовщицы выглядели определенным образом. В нашем было так: трусики — только стринги, кричащий макияж с красными губами и стрелками до ушей, прозрачный лифчик. Менеджер ходила и говорила: „Вы проститутки, а значит, должны выглядеть как проститутки“.
Список услуг тоже был сомнительным: для дополнительного заработка нужно было мыться при госте — носить с собой везде тазик и томно натирать себя губкой. Еще была опция выдавить на себя сливки или вылить алкоголь, чтобы гость слизал это с тела. Я таким не занималась, поскольку эти унижения оплачивались несоразмерно. В этом месте меня не устраивали ни подход, ни зарплата, которая была ниже рыночной, и я снова ушла.
Какое-то время в другие клубы меня не брали — говорили, что нужно похудеть. Поэтому я взяла перерыв и работала над своим образом: сделала губы, похудела, купила нормальное белье. Потом снова пришла в заведение, где работала моя знакомая. В этот раз моя внешность понравилась, и меня взяли официанткой — от них не требуют каких-то запредельных параметров.
„Клубу плевать, если тебя изнасилуют“
Я попала в клуб по знакомству, но многие девушки приходили через платформы онлайн-рекрутинга. Там не публикуют объявлений на танцовщицу, чтобы соискательница не поняла, что набор происходит в стриптиз-клуб, но когда ты приходишь, все становится ясно. К тому же на собеседовании менеджер начинает предлагать попробовать потанцевать, упоминает большой заработок — от 500 тысяч рублей. Все потому, что у танцовщиц в таких местах страшная текучка и начальству важно постоянно привлекать новых людей.
Вакансия хостес в один из стриптиз-клубов Москвы. Источник: соцсети
В разных клубах разные условия и собеседования: где-то при приеме на работу на тебя смотрят голую, где-то нет. Обычно все рассказывают при трудоустройстве в том числе про наличие интим-услуг. Всем сотрудницам платят за смену, за исключением танцовщиц, которые зарабатывают исключительно чаевыми и дополнительными услугами. В целом в моем клубе, как я сейчас понимаю, были самые адекватные условия по Москве.
В разных клубах разные условия и собеседования: где-то при приеме на работу на тебя смотрят голую, где-то нет. Обычно все рассказывают при трудоустройстве в том числе про наличие интим-услуг. Всем сотрудницам платят за смену, за исключением танцовщиц, которые зарабатывают исключительно чаевыми и дополнительными услугами. В целом в моем клубе, как я сейчас понимаю, были самые адекватные условия по Москве.
При трудоустройстве тебе оформляют карточку с фотографией, которая работает как пропуск. Договор не заключают, но ты все равно предоставляешь свои данные на случай, если сделаешь что-то противозаконное. Правда, на моей памяти такого не было. Как-то раз одна девочка украла деньги у других сотрудниц, но с ней не стали разбираться. Возможно, все было бы иначе, укради она деньги у клуба.
В каждом клубе существует перечень крейзи-услуг, или крейзи меню, — это все, что не входит в оплату по обычной ставке, например приватные танцы или шоу в зале для гостей, интим-услуги. Меню одинаковое для всех сотрудниц, разница в том, что танцовщицы сидят с мужчинами бесплатно, а те, кто работает по ставке (официантки, хостес и барменши), — за плату от клиента. То есть если ты работаешь официанткой и гость хочет с тобой посидеть, ты называешь ему цену и отпрашиваешься у старшего на смене.
Работать с интимом или нет, ты решаешь сама. Можно, например, уединиться с клиентом, но не заниматься с ним сексом — все на усмотрение сотрудницы. Для интима можно остаться в гостинице при клубе или отправиться с мужчиной на выезд: клиент забирает тебя в другое заведение или к себе. При этом с клубом есть договор: ты оказываешь услуги по классике (занимаешься вагинальным сексом. — Прим. ред.). Можно устанавливать цену больше, если клиент хочет что-то нестандартное. Все, что не классика, делится между сотрудницей и клубом поровну. Но многие девочки хитрили, например, просили гостя перевести деньги подруге, чтобы не отдавать заведению крупные суммы.
Перед выходом на смену у тебя проверяют маникюр, педикюр, выбрит ли лобок. Причем все это ты делаешь за свои деньги, клуб ничего не оплачивает. То же самое с анализами на ЗППП — ты не можешь работать по крейзи-меню, если нет справки. Еще покупаешь наряд для выступления. Это удовольствие не из дешевых: стрипы стоят тысяч пятнадцать, сам наряд — по сути, крохотные тряпки из синтетики — порядка пяти. За это, разумеется, тоже платишь ты.
С работы могут выгнать, если внешность не соответствует „стандартам“ заведения или просто не нравится арт-менеджеру. У одной моей коллеги была обвисшая грудь, и ей поставили условие: либо она делает операцию, либо уходит в „стоп“ — так называют выход в отпуск, вернуться после которого можно за свои деньги. Такие же ультиматумы ставят тем, кто, допустим, набрал вес. В целом ты либо выглядишь молодо и подтянуто и не высказываешь начальству претензий, либо уходишь.
Первое время своей работы я пыталась отвечать на выпады начальства, например, говорила арт-менеджеру, что мне не нравится, как она со мной общается: комментирует мою внешность или настаивает на завивке волос. В ответ на меня просто сыпались штрафы за несоблюдение субординации — обычно на 15 тысяч. В целом штрафы выписывают по поводу и без: опоздал — штраф, не вовремя вышел на сцену — штраф, нагрубил старшему официанту — штраф. Думаю, это естественно, потому что других способов решать вопросы на нелегальных работах просто нет.
Сначала я не соглашалась на крейзи-меню, но потом поняла, что без него просто не смогу зарабатывать. Первое время мне было противно спать с гостями, но со временем тяга к деньгам пересилила отвращение. Я рассуждала так: клиент платит за час секса, сам процесс минут на 15 — мужику за сорок, надолго его не хватит. При этом всегда хитрила: долго мылась, долго раздевалась, затягивала прелюдии. По итогу как-то так и выходило.
Насчет самих клиентов: правила на вход для них везде разные. Обычно на фейсконтроле отсеивают маргиналов, но в дешевых клубах вполне могут пропускать зевак, которые пришли попить пива в баре и посмотреть на голых девочек. В более престижных местах тебя развернут, если на тебе нет пиджака Louis Vuitton. За адекватностью клиентов уже внутри клуба следит охрана. Вход платный. Женщин пускают, только если с ней мужчина. На еду и напитки сумасшедшие наценки — чеки выходят огромными.
Все это не мешает некоторым неадекватам становиться в клубе постоянниками. От встречи с ними спасают внутренние чаты: например, если гость во время секса снимает презерватив или слишком грубо себя ведет, его фотографируют и везде постят. Все начинают иметь это в виду, но начальство с ними ничего не делает. Бывали ситуации, когда девочек насиловали статусные клиенты, но охрана все равно пускала их — постоянники приносят заведению деньги.
Иногда это равнодушие было совсем вопиющим. Например, была ситуация, когда нам неправильно сделали вытяжку: вместо того чтобы дышать свежим воздухом, мы дышали химикатами. У многих работниц были сыпь, боль в горле, кашель, но начальству было плевать. Тебя изнасилуют, нанюхают против твоей воли, снимут презерватив во время секса — всем будет все равно. В подобных заведениях так всегда.
„90% клиентов — мужчины, которые изменяют женам“
В свой первый выход танцовщицей я очень волновалась. Я не умела работать с гостями и первое время вообще ничего не зарабатывала, меня даже не звали на приватные танцы. Я могла подойти к гостю и сказать что-то типа: „Привет, ты знаешь, какие у нас есть услуги?“ Сейчас я понимаю, что это треш: тебя как танцовщицу это очень дешевит. Еще я боялась раздеваться, но со временем ощущение наготы обесценилось — как своей, так и чужой: ты видишь кучу голых тел ежедневно и понимаешь, что всем плевать, голая ты или нет.
Успех в работе зависит от уверенности и внешнего вида. Со временем я приобрела навыки: знала, как флиртовать, какой комплимент сказать, как предложить клиенту дополнительные услуги. Вообще, мужчины приходят в стриптиз-клубы не только за сексом, но и за моральной поддержкой, и тут важно вести себя соответствующим образом. Например, многие клиенты жалуются на свою жену, мол, она пилит, дети достали, никто меня не понимает. Твоя функция тут — его умаслить, сказать, что он самый красивый и распрекрасный. Мужчины понимают, что ты любезничаешь и спишь с ними за деньги, но стараются об этом забыть.
В разных клубах разная целевая аудитория. Нет категорий мужчин, которые ходят в стриптиз-клубы чаще других. Также нет клиентов, которые были бы хуже или лучше в общении, все индивидуально. Впрочем, неадеквата полно: многие клиенты во время секса просят без презерватива, начинают склонять к оральному или анальному проникновению, комментируют внешность. Был один гость, который на меня наваливался, заламывал руки, было больно, хотя я просила его перестать. В конце он остался недоволен и спросил, можно ли вернуть деньги, аргументировав это тем, что я получила удовольствие и кончила, а он нет.
Получить оргазм на работе, разумеется, невозможно: ты делаешь это для заработка, а не для удовольствия. Вообще, секс сильно обесценивается: во-первых, его слишком много, во-вторых, ты перестаешь доверять мужчинам, потому что 90% клиентов — женатые люди, которые изменяют своим женам. Это искажает представление об отношениях. Если начинаешь встречаться, проецируешь на своего парня: думаешь, что он уже тебе изменяет или когда-нибудь обязательно изменит.
На трезвую голову это непросто выдерживать, и многие девочки на такой работе зарабатывают алкогольную или наркотическую зависимость. Несмотря на то что везде стоят камеры, многие работницы, как и гости, употребляют нюхательные ПАВ. При мне была ситуация: клиент, оставшись наедине с девочкой, нанес порошок на пальцы и залез ей во влагалище. Она заснула и с утра ничего не помнила, но клуб отрицал инцидент.
До кризиса в клуб приходило большое количество платежеспособных клиентов. Девочки спокойно зарабатывали по полмиллиона в месяц, не напрягаясь. Накопить на квартиру можно было за год. Приходили гости, которые дарили щедрые подарки, было просто найти папика. Бывали мужчины, которые просто закидывали пол деньгами. Правда, все эти деньги по правилам забирал клуб.
Сейчас зарплата в среднем доходит до 200–300 тысяч. Кто-то может зарабатывать больше, но за счет большого числа дополнительных услуг. Гости стали более требовательны: зажимают деньги и хотят за час успеть все-все-все. Говорят: „А ты за эту сумму без защиты отсосешь? А в попу?“ Мы на это всегда отвечали: если хочешь задешево, иди в бордель и найди непроверенную работницу, от которой подцепишь хламидиоз. И многие, кстати, шли. Из-за этого тоже разочаровываешься в мужчинах: после таких походов некоторые заражают своих жен ЗППП.
Я работала год непрерывно, без „стопов“, не пропускала смен вообще. Обычно девочки трудятся по два-три месяца, уходят, возвращаются, у меня же передышки не было. В конце концов я стала выгорать: устала от постоянного насилия и объективизации. В один день я просто заплакала прямо во время секса с клиентом: он делал мне кунилингус, и я начала рыдать от того, как мне противно. Сразу после этого я пошла к менеджерам и сказала, что ухожу.
Жизнь после работы в стриптиз-клубе
Сейчас я вижу много романтизации такой деятельности — неважно, эскорта или работы в стриптиз-клубе. Слышала от многих: выбрала не тот путь, пошла в офис. Все эти шутки в стиле „кому отсосать за айфон?“. Однако никто не говорит о том, что такая работа ведет к плачевным последствиям, как минимум психологическим. Многие женщины приходят в стриптиз-клубы, не понимая, что это не на раз и одним айфоном не ограничится.
Девочки в таких местах страдают депрессией, скачущей самооценкой и многим другим. Ты целиком и полностью зависишь от мужчины: выберет ли он тебя, что о тебе подумает и скажет. Еще у тебя проблемы с отношениями не только из-за сбитого графика, но и из-за порицания обществом: в целом мужчин напрягает, когда девушка работает в стриптизе, и, если это вскрывается, возникает очень много вопросов. Мой парень, например, не знает, кем я работала, я ему не рассказываю.
Также работницы рискуют получить ЗППП — никто не застрахован от недобросовестных клиентов или некачественного презерватива. У моей знакомой из клуба была ситуация, когда презерватив порвался во время секса. Клиенту было плевать, а ей пришлось после смены бежать за таблетками для экстренной контрацепции. И это не говоря о стрессе после таких инцидентов.
Наконец, в клубах происходят полицейские облавы. Если это произойдет, можно получить административное наказание за проституцию (имеется в виду статья 6.11 КоАП РФ. — Прим. ред.). Ты работаешь в постоянном стрессе: тебя оценивают клиенты и арт-менеджер, ты боишься, что твои родные или близкие тебя рассекретят, ждешь, что нагрянут полицейские. Естественно, это не лучшим образом сказывается на психике.
В клубах много женщин без образования из регионов, которым нужно было заработать за короткий срок много денег. При этом они часто попадают в не самые благополучные места. Бывают работницы, которые торчат в клубах по 10 лет: пришли в молодом возрасте, теперь им за 30, они разведены или с детьми. В целом если у тебя нет амбиций, то до 30–35 лет ты так и проработаешь. При этом если ты будешь выглядеть на свой возраст, с тобой распрощаются.
Это похоже на избегание ответственности за свою жизнь: ты приходишь на смену, строишь глазки, ешь роллы, пьешь, получаешь за это денюжку. Девочки не хотят зарабатывать по 60–70 тысяч на рядовых офисных позициях и в итоге просто застревают на такой работе. В том числе из-за постоянно растущих аппетитов: сначала надо купить айфон, потом машину, квартиру — тебе всего становится мало. Каждый раз ты как будто откладываешь свой уход, думаешь, что поработаешь немного и выйдешь в „стоп“. Но выходит совсем не так.
Сейчас я работаю в бьюти-сфере, получаю стандартную зарплату и могу сказать: переходить к обычной жизни было непросто. Ты привыкаешь к достатку, к тому, что обедаешь в ресторанах и можешь позволить себе любую вещь. А потом начинается обычная жизнь, метро, скидки, постоянная экономия. Финансовая зависимость сродни наркотической: ты попробовал жизнь, когда можешь позволить себе все что угодно, и не хочешь возвращаться. Многие девочки такого не выдерживают и снова идут в клуб. У меня проскальзывали такие же мысли: иногда я устаю от рутины и думаю, что жизнь — тлен.
Интересно, что женские стриптиз-клубы устроены иначе: интим-услуги на постоянной основе почти никто не оказывает. Бесправие, объективизация и унижения существуют до тех пор, пока мужчины готовы платить за секс. Отчасти это также проблема России: многие парни патриархальны и не научились уважительно относиться к девушкам. Тем более пока такого рода бизнесы остаются нелегальными, их внутренняя кухня не изменится.