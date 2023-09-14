20 дней лежания: что делают участники чемпионата лени в Черногории ради денег и как справляют нужду

За победу борются семь человек, они находятся в горизонтальном положении уже 20 дней. Организаторы поселили их в курортном городе Брезна под деревянным навесом, где положили матрасы. Если бы погода была хорошей, они бы по традиции лежали только лишь под кленовым деревом.

Команда чемпионата поделилась, зачем проводит это состязание. „Мы организовали этот конкурс лежания как пародию, обыгрывая стереотип о том, что черногорцы ленивы. Хотим узнать, кто выдержит дольше всех. Из 21 участника, подавшего заявку в этом году, осталось семь. Они лежат уже 20 дней. С момента старта прошло 463 часа“, — рассказал организатор конкурса Радоньи Благоевич.

Дубравка Аксич установила предыдущий рекорд в 2021 году — она вместе с другими участниками не вставала 117 часов. „Родственники и друзья верят, что я могу победить. К счастью, у всех хорошее здоровье, и мы все чувствуем себя прекрасно. Организаторы выполняют все наши желания, нам остается только лежать“, — отметила она.

Филип Кнежевич надеется забрать приз в 1000 евро. „Приехал проверить свои силы, потому что мне нравится пробовать новое. Я подумал, что это идеальная возможность. Очень надеюсь на победу, поэтому и приехал. Здесь много мотивации и свободного времени. Я чувствую себя прекрасно. Если не считать разлуки с семьей, все остальное дается легко. Здесь есть буквально все, что нам нужно“, — признался мужчина.

Самым задаваемым, пожалуй, стал вопрос о естественных нуждах участников. Так, стало известно, что каждые восемь часов разрешают выйти в туалет на 10 минут, поэтому претенденты на звание самого ленивого черногорца чувствуют себя отлично.