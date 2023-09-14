ФОТО | Пианино, которое отправилось на Евровидение с Аликой, вернулось в Таллиннский аэропорт: „Смело играйте, если вы хоть немного хороши“

29 марта из пассажирского терминала Таллиннского аэропорта было вывезено фортепиано Estonia, которое вместе с Аликой отправилось на „Евровидение“.

Теперь фортепиано, которое путешествовало вместе с певицей, вернулось на свое обычное место. На пианино прикреплена табличка, приглашающая пассажиров поиграть на нем. „Это пианино ездило на Евровидение вместе с Аликой. Смело играйте, если вы хоть немного хороши“.

„Для меня большая честь объявить, что с сегодняшнего дня в Таллиннском аэропорту будет стоять точно такое же пианино, которое было со мной на „Евровидении“! Я счастлива! И я также оставила автограф на табличке для вас!“ - прокомментировала Алика.

Песня Алики Bridges, написанная ею самой и голландским композитором Воутером Харди, заняла 8-е место в финале конкурса „Евровидение“ в Ливерпуле, набрав 168 баллов.