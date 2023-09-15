Поношенные трусики, долька лимона, иллюминатор: что пытается продать эстонский народ онлайн

О, чудный мир вещей бывших в употреблении! Чего только не найдешь на просторах интернета: тут тебе и кукла реборн за 1000 евро, пугающе похожая на настоящего младенца, и белорусское белье, и даже мухоморы. Пожалуй, на таких площадках можно найти все, что ты только можешь себе представить, и даже немного больше.

Делюсь с вами забавными и необычными находками из эстонских маркетплейсов, чтобы украсить и без того симпатичную и солнечную пятницу!

Лот №1 Кукла- реборн

Кукла в виде ребёнка, выполненная в натуральную величину с максимальным реализмом. Пугающе похожа на настоящего малыша. Стоимость тоже устрашающая – 600 и 1000 евро за куклу, правда, исходя из описания, игрушка новая.

Лот №2 Долька лимона

Пожухлая долька лимона с легкой заветренностью – оригинальный подход к бизнесу и быстрым деньгам. Правда, что-то мне подсказывает, что ажиотажа среди покупателей не будет.

Лот №3 Чипсина Lays

Продолжим тему пищевых продуктов. На просторах Facebook попалась также и одинокая чипсина, видимо, подружка предыдущей лимонной дольки, но она оценивается уже в 10 евро! Неплохо, однако.

Лот №4 Мухоморы

Сезон грибов открыт, и, помимо боровиков и лисичек, ушлые предприниматели продают также мухоморы. Кстати, шутки шутками, но есть целое движение людей, которые употребляют этот гриб в пищу. Называется это явление микродозингом – практика употребления психоактивных веществ в недостаточных для опьянения количествах. Последователи поедания сухих мухоморов убеждены в том, что это помогает достичь внутренней гармонии, а также расширения мышления. Не делайте так, это опасно для жизни и здоровья.

Лот №5 Поношенные трусики

Для любителей экстраординарных товаров нашлось предложение и „погорячее“. Из Йыхви можно заказать упакованные в вакуумный пакет поношенные женские трусики. Кстати, цена вполне адекватная – 10 евро за две пары кружевных трусиков. Стоимость такая же, как и за одну чипсинку.

Лот №6 Иллюминатор корабля