Поношенные трусики, долька лимона, иллюминатор: что пытается продать эстонский народ онлайн
Маркетплейс - это онлайн-платформа для продажи и покупки товаров и услуг через интернет. В Эстонии подобными площадками пользуются достаточно активно, особой популярностью отмечены среди местных жителей платформа Facebook, а также okidoki, где пользователи продают уже ненужные им вещи и ищут необходимые. Журналист RusDelfi прогулялась по онлайн-рынку и посмотрела, что продают эстонские пользователи и чего интересного можно прикупить.
О, чудный мир вещей бывших в употреблении! Чего только не найдешь на просторах интернета: тут тебе и кукла реборн за 1000 евро, пугающе похожая на настоящего младенца, и белорусское белье, и даже мухоморы. Пожалуй, на таких площадках можно найти все, что ты только можешь себе представить, и даже немного больше.
Делюсь с вами забавными и необычными находками из эстонских маркетплейсов, чтобы украсить и без того симпатичную и солнечную пятницу!
Лот №1 Кукла- реборн
Кукла в виде ребёнка, выполненная в натуральную величину с максимальным реализмом. Пугающе похожа на настоящего малыша. Стоимость тоже устрашающая – 600 и 1000 евро за куклу, правда, исходя из описания, игрушка новая.
Лот №2 Долька лимона
Пожухлая долька лимона с легкой заветренностью – оригинальный подход к бизнесу и быстрым деньгам. Правда, что-то мне подсказывает, что ажиотажа среди покупателей не будет.
Лот №3 Чипсина Lays
Продолжим тему пищевых продуктов. На просторах Facebook попалась также и одинокая чипсина, видимо, подружка предыдущей лимонной дольки, но она оценивается уже в 10 евро! Неплохо, однако.
Лот №4 Мухоморы
Сезон грибов открыт, и, помимо боровиков и лисичек, ушлые предприниматели продают также мухоморы. Кстати, шутки шутками, но есть целое движение людей, которые употребляют этот гриб в пищу. Называется это явление микродозингом – практика употребления психоактивных веществ в недостаточных для опьянения количествах. Последователи поедания сухих мухоморов убеждены в том, что это помогает достичь внутренней гармонии, а также расширения мышления. Не делайте так, это опасно для жизни и здоровья.
Лот №5 Поношенные трусики
Для любителей экстраординарных товаров нашлось предложение и „погорячее“. Из Йыхви можно заказать упакованные в вакуумный пакет поношенные женские трусики. Кстати, цена вполне адекватная – 10 евро за две пары кружевных трусиков. Стоимость такая же, как и за одну чипсинку.
Лот №6 Иллюминатор корабля
Серьезная покупка для серьезных людей! На эстонском маркетплейсе можно найти даже самый настоящий иллюминатор корабля. Потрясающая находка, я считаю.
А с какими необычными вещами сталкивались вы? Или может хотели приобрести что-то неординарное? Расскажите нам!