ФОТО | Жители Эстонии отметили День открытых лесов – на болоте Мукри ждал необычный гость!

Лийна Гросс, исполнительный директор НКО Eesti Metsaselts и организатор Дня открытых лесов: „Вчерашний день, посвященный работе лесничих, оказался настоящим путешествием в мир природы и знаний! Тысячи людей от мала до велика отправились в леса в увлекательные пешие прогулки, окунулись в живописные пейзажи Эстонии и открыли для себя новые грани природы. Этот день был полон событий и впечатлений. Люди участвовали в разных мастер-классах, посадили тысячи деревьев, ходили в лесопитомник и делали множество других интересных вещей вместе с профессионалами в своей области“.

Обратите внимание какой неожиданный гость посетил мероприятие на болоте Мукри.

„Количество людей, принявших участие в Дне открытых лесов, и их желание узнать больше о жизни леса являются подтверждением того, что жители нашей страны по-прежнему проявляют большой интерес к лесам. Это мероприятие является ярким примером того, как общины и лесное хозяйство совместными усилиями стремятся подарить обществу нечто ценное в свободное время и при этом познакомить его с повседневной работой в лесной сфере. Сотни людей, связанных с лесным хозяйством, объединили свои усилия и создали более 40 разнообразных мероприятий в разных уголках Эстонии“, – сказала директор Лууаской лесной школы и президент НКО Eesti Metsaselts Хаана Зуба-Рейнсалу.

Особенно популярным оказался XXX Тырвааугуский день леса и туризма, который состоялся в деревне Расси Ярваского уезда. Это мероприятие берет свое начало еще со времен Первой Эстонской Республики. Сотни гостей посетили мероприятие, на котором своими знаниями делился ученый-грибник. В тот день все желающие имели возможность отправиться в увлекательный поход, участвовать в различных играх и наблюдать за традиционным эстонским занятием – просмолкой.

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Третья суббота сентября уже многие годы посвящена лесу служителям леса. День открытых лесов состоится и в следующем году! Так что, если в этом году вам не удалось побывать на Дне открытых лесов, следующей осенью вы можете выбрать понравившиеся мероприятия на сайте metsarahvapäev.ee, зарегистрироваться и прийти с друзьями или семьей, чтобы отлично провести время. Мероприятие было организовано НКО Eesti Metsaselts при поддержке Центра инвестиций в окружающую среду (KIK), Союза лесной и деревообрабатывающей промышленности Эстонии, RMK и НКО Eesti Erametsaliit.