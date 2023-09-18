Сколько дней нужно работать жителю Эстонии, чтобы купить новый iPhone 15 Pro?

В странах Балтии новый флагман в базовой комплектации, т.е. iPhone 15 Pro (128 Гб), оценили в 1 249 € (на 100 евро меньше, чем в прошлом году).

Таким образом, житель Эстонии, имеющий среднюю заработной платой в 1 477 евро (после вычета налогов), должен отложить все деньги, заработанные за 17,8 дней, чтобы накопить на новый флагман от Apple.

Есть и хорошая новость - этот результат лучше прошлогоднего на 3,2 дня!

Правда, среднестатистический финн заработает на новый iPhone за 9,9 дня, норвежец — за 8,1 дня, а швейцарец — всего за 4,2 дня.

Зато нашим южным соседям придется работать больше, чем нам - среднестатистическому жителю Латвии необходимо 23,5 рабочих дня, чтобы собрать деньги на покупку iPhone 15 Pro, а жителю Литвы - 21,1 день.

Аутсайдерами рейтинга стали Турция (123,7 трудовых дня), Филиппины (79,5 дня) и Бразилия (66,6 дня).

Так выглядел Индекс айфона в странах Балтии последние 6 лет: 2018: Латвия — 33,3 дня, Литва — 34,6 дня, Эстония — 22,4 дня;

2019: Латвия — 31 день, Литва — 25,3 дня, Эстония — 21,2 дня;

2020: Латвия — 30 дней, Литва — 27,8 дня, Эстония — 21 день;

2021: Латвия — 27,1 дня, Литва — 24,9 дня, Эстония —19,8 дня;

2022: Латвия — 28,4 дня, Литва — 25,4 дня, Эстония — 21 день;

2023: Латвия — 23,5 дня, Литва — 21,1 дня, Эстония — 17,8 дня.

Индекс iPhone — это ежегодный рейтинг соотношения стоимости iPhone к средней зарплате, который составляют аналитики Picodi с 2018 года.

Индекс iPhone 2023 был рассчитан на основе официальных цен iPhone 15 Pro (с памятью 128 Гб), указанных в региональных магазинах Apple или у авторизованных продавцов. Информация о средней заработной плате была взята с сайтов органов государственной статистики или соответствующих министерств и является актуальной на момент публикации цен на iPhone в конкретной стране. Размер зарплаты после уплаты налогов рассчитан с помощью местных калькуляторов зарплат. Месячную зарплату мы поделили на 21 — среднее количество рабочих дней в месяце. В странах, где статистические ведомства пользуются недельными ставками, размер дохода делили на 5.