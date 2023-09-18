Сколько дней нужно работать жителю Эстонии, чтобы купить новый iPhone 15 Pro?(10)
Аналитики Picodi в шестой раз подсчитали индекс iPhone, то есть отношение цены на iPhone 15 Pro (128 GB) к доходам в разных странах, что позволило им узнать, сколько придется среднестатистическому эстоноземельцу работать на новый телефон.
В странах Балтии новый флагман в базовой комплектации, т.е. iPhone 15 Pro (128 Гб), оценили в 1 249 € (на 100 евро меньше, чем в прошлом году).
Таким образом, житель Эстонии, имеющий среднюю заработной платой в 1 477 евро (после вычета налогов), должен отложить все деньги, заработанные за 17,8 дней, чтобы накопить на новый флагман от Apple.
Есть и хорошая новость - этот результат лучше прошлогоднего на 3,2 дня!
Правда, среднестатистический финн заработает на новый iPhone за 9,9 дня, норвежец — за 8,1 дня, а швейцарец — всего за 4,2 дня.
Зато нашим южным соседям придется работать больше, чем нам - среднестатистическому жителю Латвии необходимо 23,5 рабочих дня, чтобы собрать деньги на покупку iPhone 15 Pro, а жителю Литвы - 21,1 день.
Аутсайдерами рейтинга стали Турция (123,7 трудовых дня), Филиппины (79,5 дня) и Бразилия (66,6 дня).
Индекс iPhone — это ежегодный рейтинг соотношения стоимости iPhone к средней зарплате, который составляют аналитики Picodi с 2018 года.
Индекс iPhone 2023 был рассчитан на основе официальных цен iPhone 15 Pro (с памятью 128 Гб), указанных в региональных магазинах Apple или у авторизованных продавцов. Информация о средней заработной плате была взята с сайтов органов государственной статистики или соответствующих министерств и является актуальной на момент публикации цен на iPhone в конкретной стране. Размер зарплаты после уплаты налогов рассчитан с помощью местных калькуляторов зарплат. Месячную зарплату мы поделили на 21 — среднее количество рабочих дней в месяце. В странах, где статистические ведомства пользуются недельными ставками, размер дохода делили на 5.