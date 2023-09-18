Храбрость или глупость? Молодой человек, представив, что он в Индии, проехался на таллиннском автобусе экстремальным образом

На видео видно, как молодой человек, уцепившись за окно, и уперевшись в номерной знак, крепко держится за заднюю часть ночного автобуса, и смело преодолевает улицы Таллинна необычным способом. Его смелость и в тоже время глупость - поражает и вызывает опасения за его безопасность.

Экстремальные подвиги могут быть вдохновляющими, но важно помнить, что они также могут быть опасными и незаконными. Все участники дорожного движения несут ответственность за последствия своих действий, ведь могут привести к серьезным последствиям как для зацепера, так и для окружающих.

Департамент полиции и погранохраны Эстонии: запрета нет, но ответственность за последствия – есть

Ситуацию комментирует руководитель группы аварийного производства отдела надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Рауль Аннука:

„В законе нет четко сформулированного запрета на использование транспортного средства таким образом. Однако хотелось бы отметить, что каждый участник дорожного движения обязан воздерживаться от всего, что может поставить под угрозу здоровье и жизни людей или нанести вред имуществу“.