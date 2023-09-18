Храбрость или глупость? Молодой человек, представив, что он в Индии, проехался на таллиннском автобусе экстремальным образом(1)
Видео, снятое недавно в Таллинне, вызвало бурю эмоций среди интернет-пользователей. Молодой человек, решив проявить смелость и решимость, зацепившись за багажник автобуса номер 94, проехался по ночному маршруту. Надеемся, что его поездка закончилась хорошо, ведь исход мог бы быть крайне печальным.
На видео видно, как молодой человек, уцепившись за окно, и уперевшись в номерной знак, крепко держится за заднюю часть ночного автобуса, и смело преодолевает улицы Таллинна необычным способом. Его смелость и в тоже время глупость - поражает и вызывает опасения за его безопасность.
Экстремальные подвиги могут быть вдохновляющими, но важно помнить, что они также могут быть опасными и незаконными. Все участники дорожного движения несут ответственность за последствия своих действий, ведь могут привести к серьезным последствиям как для зацепера, так и для окружающих.
Департамент полиции и погранохраны Эстонии: запрета нет, но ответственность за последствия – есть
Ситуацию комментирует руководитель группы аварийного производства отдела надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Рауль Аннука:
„В законе нет четко сформулированного запрета на использование транспортного средства таким образом. Однако хотелось бы отметить, что каждый участник дорожного движения обязан воздерживаться от всего, что может поставить под угрозу здоровье и жизни людей или нанести вред имуществу“.