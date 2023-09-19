ВИДЕО | „Два рулона туалетной бумаги все-таки спер“. Вор-акробат и подружка из Милана: мошенники в открытую орудуют на улицах столицы

Владелец офисов уточнил, что на этаже тогда находился мастер, который делал в помещениях ремонт. Воры, увидев его, стали также спрашивать какую-то нелепицу, чтобы отвлечь его внимание. Мастер попросил их уйти и пригрозил полицией. Они стали уходить, а рабочий вернулся к своим обязанностям. Почуяв неладное, мастер все-таки решил проверить, как они уходят, и обнаружил, что парочка заперлась в туалете. „Мастер сказал, что по разговорам, доносившимся из туалета, понял, что они употребляют наркотики“, - отметил Дмитрий.

„У нас коридор к кабинетам и мастерским в 90 процентах случаев закрыт, но иногда арендаторы оставляют его открытым на время, так они к нам и проскочили, - рассказал Дмитрий. - По камерам видно, что эти двое ходили, дергали за ручки дверей, затем их внимание привлекла мастерская, и мужчина начал рыться там по полкам, сумкам“.

По словам Дмитрия, пара сначала посетила магазин на первом этаже здания, и уже там продавцам они показались очень подозрительными - трое сотрудников магазина не отходили от них ни на шаг, тем самым не дав ничего сделать. Сотрудники сказали, что мужчина постоянно задавал много глупых вопросов, пытался отвлечь внимание, но когда пара поняла, что ничего в магазине не выйдет - ушла этажом выше.

Местных „Бонни и Клайд“ не смущало ни дневное время, ни наличие большого количества камер. Женщина, как говорят на жаргоне, стояла на стреме, в то время как ее напарник обыскивал помещения и внимательно заглядывал в каждый уголок.

На прошлой неделе в Таллинне произошел инцидент, который в очередной раз подчеркнул важность социальных медиа в качестве рупора оповещения и предостережения людей. Дмитрий, владелец офисных помещений на улице Паэ, опубликовал в одной из групп Facebook видео, на котором видно, как двое неизвестных людей не только проникли на территорию частной собственности без разрешения, но и рылись в чужих вещах в поисках наживы.

Мастер дождался, пока воришки выйдут из туалета, и опять пригрозил полицией, попросив их немедленно покинуть здание – те ушли. „Видимо, в общем коридоре на них начали действовать наркотики, и мужчина стал странно себя вести - ходить на руках, вытряхивать коврик, затем пнул диван“.

Дмитрий дигитально написал заявление в полицию.

„Два рулона туалетной бумаги он все-таки спёр“

В комментариях к видео появились и другие свидетели и жертвы деяний данной пары. Например, у парикмахера Аллы тот же самый мужчина украл ключ от машины. Как выяснилось из разговора с пострадавшей женщиной, к ней наши герои наведались в тот же самый день, что и к Дмитрию в мастерскую. По словам Аллы, салон красоты, где она в тот день работала, находится на цокольном этаже жилого дома, там же есть и ателье. Молодой человек с видео зашёл сначала в ателье, что-то спросил там, потом зашел в парикмахерскую и начал интересоваться стрижкой. Мастера ему ответили и занялись своими клиентами, думая, что он вышел.

„У ласнамяэских домов к цокольному этажу ведут ступеньки вниз, а затем там коридор. Так они со ступеней в коридор швырнули ключи. Мне повезло , что машина стояла у дома, где я живу, а не у парикмахерской, а так бы неизвестно, чем бы все закончилось“. Алла

„Я занялась своей клиенткой, смотрю - он выходит из подсобки. Я его спросила, что он там делал; он ответил, что был в туалете, и ускорился по направлению к выходу. Я зашла в подсобку и стала проверять сумку и карманы: обнаружила, что у меня пропал ключ от машины. Выскочила вслед за ним вместе с коллегой из ателье, на лавке перед подъездом сидела девушка с фотографии, а его уже не было. Я начала звонить в полицию, обсуждать вслух, что есть записи с камер. Она точно слышала разговор. Затем мы с коллегой спустились в парикмахерскую, а я в процессе разговора с полицией услышала хлопок в коридоре, и увидела ключ от машины. Подбросил. Но два рулона туалетной бумаги он все-таки спёр“, - рассказала Алла.

Алла также позвонила в полицию и зафиксировала инцидент.

Журналист RusDelfi направил в полицию запрос. Как только ответ будет получен - мы его опубликуем.