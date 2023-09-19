БОЛЬШАЯ ПОДБОРКА | Небо Эстонии засияло северным огнем: горожане делятся волшебством ночи – вы это видели?!(7)
В ночь с 18 на 19 сентября небо над Эстонией стало настоящим полотном волшебства, когда северное сияние, или аврора, расцвело во всей своей красе. Горожане по всей стране были свидетелями этого феномена природы и не могли удержаться от того, чтобы поделиться своими впечатлениями и захватывающими дух фотографиями.
Северное сияние – это одно из самых загадочных и завораживающих явлений в природе. Оно обычно наблюдается в высоких широтах, и для Эстонии это действительно особенный подарок от природы. Ночью небо преобразилось в огненное шоу, где зеленые, розовые и пурпурные лучи медленно танцевали по горизонту.
Множество жителей Эстонии выбрались на природу, чтобы насладиться этим удивительным зрелищем. Многие сделали потрясающие снимки северного сияния и поделились ими в социальных сетях, что вызвало настоящий фурор среди интернет-пользователей.
Смотрите, какой красотой поделились пользователи Сети!
Кохтла-Ярве
Ляэне-Вирумаа
Пляж Валгеранна
Пярну
Саку
Паламусе
Муммасааре, Ида-Вирумаа
Северное сияние - это напоминание о том, как загадочна и красива природа, и как важно беречь ее. События подобного рода показывают нам, какие удивительные моменты могут принести природные явления, и как важно уважать нашу планету.
Если вы пропустили это удивительное явление – не переживайте. Северное сияние, как и другие природные чудеса, всегда возвращаются! А пока можете насладиться еще раз большой подборкой вдохновляющих кадров.