БОЛЬШАЯ ПОДБОРКА | Небо Эстонии засияло северным огнем: горожане делятся волшебством ночи – вы это видели?!

Северное сияние – это одно из самых загадочных и завораживающих явлений в природе. Оно обычно наблюдается в высоких широтах, и для Эстонии это действительно особенный подарок от природы. Ночью небо преобразилось в огненное шоу, где зеленые, розовые и пурпурные лучи медленно танцевали по горизонту.

Множество жителей Эстонии выбрались на природу, чтобы насладиться этим удивительным зрелищем. Многие сделали потрясающие снимки северного сияния и поделились ими в социальных сетях, что вызвало настоящий фурор среди интернет-пользователей.

Смотрите, какой красотой поделились пользователи Сети!

Кохтла-Ярве

Ляэне-Вирумаа

Пляж Валгеранна

Пярну

Саку

Паламусе

Муммасааре, Ида-Вирумаа

Северное сияние - это напоминание о том, как загадочна и красива природа, и как важно беречь ее. События подобного рода показывают нам, какие удивительные моменты могут принести природные явления, и как важно уважать нашу планету.

Если вы пропустили это удивительное явление – не переживайте. Северное сияние, как и другие природные чудеса, всегда возвращаются! А пока можете насладиться еще раз большой подборкой вдохновляющих кадров.