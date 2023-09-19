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19.09.2023, 21:00

На „Радио Ностальгия“ стартует новая музыкальная программа

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ФОТО: Tatjana Zavjalova | Shutterstock

Этой осенью в эфире популярного „Радио Ностальгия“ дан старт новой программе, где каждый день ровно в 12:00 эфир заполняют легендарные баллады прошлого.

Лучшие „медляки“ и песни о любви, исполненные любимыми артистами, напомнят слушателям о счастливом прошлом, о молодости и юности. Целый час вы будете погружены в добрые и романтические воспоминания.

Самые главные баллады о любви ушедшего века каждый день с 12 до 13 часов в эфире главного ретро-радио „Радио Ностальгия“.

Слушать эфир можно под адресу www.radionostalgia.ee, в также по всей Эстонии в формате DAB+.

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