19.09.2023, 21:00
На „Радио Ностальгия“ стартует новая музыкальная программа(1)
ФОТО: | Shutterstock
Этой осенью в эфире популярного „Радио Ностальгия“ дан старт новой программе, где каждый день ровно в 12:00 эфир заполняют легендарные баллады прошлого.
Лучшие „медляки“ и песни о любви, исполненные любимыми артистами, напомнят слушателям о счастливом прошлом, о молодости и юности. Целый час вы будете погружены в добрые и романтические воспоминания.
Самые главные баллады о любви ушедшего века каждый день с 12 до 13 часов в эфире главного ретро-радио „Радио Ностальгия“.
Слушать эфир можно под адресу www.radionostalgia.ee, в также по всей Эстонии в формате DAB+.