ВИДЕО 18+ | В Мексике молния убила двух человек

На кадрах видно, как молния несколько раз бьет практически в одно и то же место. Как отмечает газета La Nation, первый разряд произошел прямо над головой женщины, она скончалась на месте. Также жертвой стихии стал мужчина, находившийся недалеко от погибшей. Его доставили в больницу, однако из-за тяжелых ожогов он вскоре умер. По данным издания, еще одну женщину ударило током, но она выжила.