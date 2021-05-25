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20.09.2023, 15:30

ВИДЕО 18+ | В Мексике молния убила двух человек

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ФОТО: Protasov AN | Shutterstock

В мексиканском штате Мичоакан молния ударила по туристам на пляже Аквила.

На кадрах видно, как молния несколько раз бьет практически в одно и то же место. Как отмечает газета La Nation, первый разряд произошел прямо над головой женщины, она скончалась на месте. Также жертвой стихии стал мужчина, находившийся недалеко от погибшей. Его доставили в больницу, однако из-за тяжелых ожогов он вскоре умер. По данным издания, еще одну женщину ударило током, но она выжила.

Как выяснилось, жертвами стали 33-летняя туристка Эльвия Де Хесус и Феликс Андрес, сдававший в аренду гамаки.

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