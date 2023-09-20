„Ну и рожа у тебя, Шарапов!“ В Англии прошел чемпионат мира по гримасам(4)
В Великобритании завершился чемпионат мира по гурнингу. Другими словами, соревнование по созданию гримас, — уточняет Zerkalo.
Истоки соревнования — в событиях 1267 года, когда вассалы понесли дань владельцу британской усадьбы Эгремонт. Увидев людей с корзинами овощей и фруктов, он приказал организовать ярмарку и раздать излишки яблок людям. Но плоды оказались дикими и кислыми: каждый, кто надкусывал яблоко, сильно кривил рот. Лица при этом получались настолько забавными, что жители Эгремонта решили превратить гримасничание в состязание.
Нынешний чемпионат прошёл впервые за четыре года. Перерыв сделали из-за пандемии коронавируса и смерти королевы Елизаветы II. Соревнования велись в трех номинациях: мужской, женской и детской. Победителем среди мужчин в 18-й раз стал Томми Мэттинсон. Давайте посмотрим на него и других милах-участников.