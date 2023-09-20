„Ну и рожа у тебя, Шарапов!“ В Англии прошел чемпионат мира по гримасам

Истоки соревнования — в событиях 1267 года, когда вассалы понесли дань владельцу британской усадьбы Эгремонт. Увидев людей с корзинами овощей и фруктов, он приказал организовать ярмарку и раздать излишки яблок людям. Но плоды оказались дикими и кислыми: каждый, кто надкусывал яблоко, сильно кривил рот. Лица при этом получались настолько забавными, что жители Эгремонта решили превратить гримасничание в состязание.