20.09.2023, 16:30
ВИДЕО | Жулик, не воруй! Камера наблюдения во дворе дома запечатлела пушистого воришку
В один из вечеров, когда одна пара из Эстонии приехала к себе в загородный дом, женщина обнаружила, что ее обувь и кожаные перчатки для работы в саду, которые лежали на террасе во дворе, пропали. На помощь пришла камера видеонаблюдения.
Кто же проник на участок и решил украсть, казалось бы, не особо ценные вещи? Для этого муж и жена решили положить интересующие воришку вещи в поле зрения камеры наблюдения - и вор попался с поличным.
Правда, оказалось, что воришка - четвероногий. Оказывается, на участок захаживала лисица и ей уж очень нравится таскать чужие тапки. Следующий раз, когда хозяева уже убрали все вещи с террасы, лисица вновь приходила поживиться оставленным без присмотра добром, но осталась ни с чем.