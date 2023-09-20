ВИДЕО | Жулик, не воруй! Камера наблюдения во дворе дома запечатлела пушистого воришку

В один из вечеров, когда одна пара из Эстонии приехала к себе в загородный дом, женщина обнаружила, что ее обувь и кожаные перчатки для работы в саду, которые лежали на террасе во дворе, пропали. На помощь пришла камера видеонаблюдения.