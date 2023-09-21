„Я смотрел на этот другой мир через реку и видел другую жизнь“: как стоматолог из Ивангорода вырвался в Таллинн

Доверили бы вы здоровье своих зубов стоматологу из Выбога? А, например, из Ивангорода? А если я скажу, что, уже покорив Нарву, этот доктор ведет свою частную практику в Таллинне? Возможно, я вас напугала, а возможно, подпитала интерес. Вадим Абалмасов - эстетический стоматолог, который прошел длинный путь от помощника врача в российской глубинке до высококвалифицированного доктора, меняющего внешность человека с помощью правильной и здоровой улыбки. „Когда я увидел все эти медицинские бумаги на эстонском языке – я просто заплакал, мне казалось это таким сложным и неподъемным“. Подробнее о сложностях профессии, легализации в Эстонии и сравнении российской и эстонской стоматологии в материале RusDelfi.