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21.09.2023, 11:08

„Я смотрел на этот другой мир через реку и видел другую жизнь“: как стоматолог из Ивангорода вырвался в Таллинн

 
Доктор Вадим Абалмасов
Доктор Вадим Абалмасов
ФОТО: Erakogu

Доверили бы вы здоровье своих зубов стоматологу из Выбога? А, например, из Ивангорода? А если я скажу, что, уже покорив Нарву, этот доктор ведет свою частную практику в Таллинне? Возможно, я вас напугала, а возможно, подпитала интерес. Вадим Абалмасов - эстетический стоматолог, который прошел длинный путь от помощника врача в российской глубинке до высококвалифицированного доктора, меняющего внешность человека с помощью правильной и здоровой улыбки. „Когда я увидел все эти медицинские бумаги на эстонском языке – я просто заплакал, мне казалось это таким сложным и неподъемным“. Подробнее о сложностях профессии, легализации в Эстонии и сравнении российской и эстонской стоматологии в материале RusDelfi.

И у лошади роды примешь, и золотую коронку поставишь

Профессиональная история Вадима началась в Выборге в 2009 году, где он поступил в медицинский колледж на зубного врача: „Это был последний выпуск этой профессии в том виде, в котором я ее получил тогда – там штамповали кадры для российской глубинки. За 3 года из тебя делают универсального бойца: ты и зуб мудрости вырвешь, и у лошади роды примешь, и золотую коронку поставишь. Моим амбициям, конечно, этого было мало“.

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