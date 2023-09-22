А чего он списывает?! Джордж Мартин, Джон Гришэм и другие писатели подали в суд на разработчика ChatGPT

По их мнению, при обучении чатбота были незаконно использованы тексты писателей, не получивших за это авторских отчислений. Без этих текстов, говорится в иске, OpenAI получился бы другим. Истцы попросили суд признать вину OpenAI и определить сумму ущерба, нанесенного литераторам.