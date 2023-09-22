А чего он списывает?! Джордж Мартин, Джон Гришэм и другие писатели подали в суд на разработчика ChatGPT
Известные американские писатели и Гильдия авторов подали иск в суд Манхэттена к компании OpenAI — разработчику чатбот ChatGPT. Об этом сообщается на сайте Гильдии.
Иск подписали писатели Джон Гришэм, Джордж Р. Р. Мартин, Джоди Пиколт, Джонатан Франзен, Сильвия Дэй, Джордж Сондерс, Элин Хильдебранд и другие.
По их мнению, при обучении чатбота были незаконно использованы тексты писателей, не получивших за это авторских отчислений. Без этих текстов, говорится в иске, OpenAI получился бы другим. Истцы попросили суд признать вину OpenAI и определить сумму ущерба, нанесенного литераторам.
По словам представителей OpenAI, все материалы, использованные для обучения чатбота, были взяты из открытых источников на законных основаниях по правилам, определенным этими источниками.