Шоубиз
25.09.2023, 17:24

Развлекавшаяся с Таави Рыйвасом молодая актриса: между мной и Таави не было ничего непристойного

 
Desiree Mumm ja Taavi Rõivas
Desiree Mumm ja Taavi Rõivas
ФОТО: Rauno Liivand/Tiina Kõrtsini

Молодая актриса Дезиреэ Мумм и бывший премьер-министр Таави Рыйвас весело провели вместе время на вечеринке TV3 - некоторые гости мероприятия даже видели, как Дезиреэ и Таави держались за руки. Актриса уверяет, что между ними не было ничего непристойного.

„Добавлю еще, что Луиза и Таави - мои давние знакомые, и мы довольно много время проводили втроем“, - написала актриса в Instagram.

„Вечер был отличный и на само деле между мной и Таави не было ничего непристойного. Все хорошо и весело“, - добавила Дезиреэ.

Ранее на празднике TV3 Таави Рыйвас и Дезиреэ Мумм провели много времени вместе, прежде чем внимание Рыйваса не переключилось на Бригитте Сюзанне Хунт. Читайте об этом подробнее здесь.

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