Развлекавшаяся с Таави Рыйвасом молодая актриса: между мной и Таави не было ничего непристойного

„Добавлю еще, что Луиза и Таави - мои давние знакомые, и мы довольно много время проводили втроем“, - написала актриса в Instagram.

„Вечер был отличный и на само деле между мной и Таави не было ничего непристойного. Все хорошо и весело“, - добавила Дезиреэ.

Ранее на празднике TV3 Таави Рыйвас и Дезиреэ Мумм провели много времени вместе, прежде чем внимание Рыйваса не переключилось на Бригитте Сюзанне Хунт. Читайте об этом подробнее здесь.