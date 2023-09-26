Российскую феминистку убил жених-сириец

Главным подозреваемым в деле об убийстве 32-летней Анастасии Емельяновой стал ее жених Низар. Полиция задержала мужчину и тот вскоре дал признательные показания.

Трагедия произошла ночью 20 сентября. Между влюбленными вспыхнула ссора, в разгар которой мужчина порезал невесте ногу осколком стекла. Низар поспешил обратиться за помощью к соседу. Однако спасти Анастасию не удалось. Приехавшая бригада скорой помощи установила, что женщина умерла от потери крови.

„Он сказал: „Сестра моего друга ранена, вы можете мне помочь?“ — рассказывает сосед. — Я ответил, что я медицинский работник и что могу помочь, если рана небольшая. Когда мы подошли к их квартире на четвертом этаже, дверь была открыта. Я опасался туда заходить. Поэтому посмотрел из дверного проема. Когда увидел свертывающуюся кровь, понял, что женщина скончалась. Я спустился вниз, сказал брату закрыть дверь и позвонил в полицию“.

Активистка познакомилась с 29-летним гражданином Сирии восемь месяцев назад в „Тиндере“. Она поддерживала связь с близкими и не жаловалась на поведение жениха. В личном блоге Емельянова рассказывала, что чувствует себя рядом с возлюбленным счастливой. Пара собиралась сыграть свадьбу, оформить вид на жительство в Турции.

„Девки, и как меня угораздило найти самого заботливого зайчика в „Тиндере“? — писала активистка. — Отдал мне свою вчерашнюю зарплату, еще два раза переспросил: „Я точно дал тебе денег?“ Пошла одна домой, а он на работу, написала, что пришла, а он все это время беспокоился, что я без Интернета не дойду“.

Анастасия занималась борьбой с домашним насилием, вела блог о феминизме, помогала жертвам абьюза. „Она любила вышивать, готовить веганскую еду, встречаться с друзьями. Она планировала жить“, — пишет её подруга.