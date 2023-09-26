ФОТО | Луиза Рыйвас отмечает день рождения мужа Таави Рыйваса: „Считай свою жизнь улыбками, а не слезами“(1)
Недавно оскандалившийся из-за своего поведения на празднике Таави Рыйвас сегодня отмечает 44-летие. В честь праздника его жена Луиза Рыйвас опубликовала в соцсетях фото, где показывает счастливые моменты семейной жизни.
Во вторник утром Луиза Рыйвас опубликовала первый пост после того, как в пятницу на празднике TV3 ее муж вовсю развлекался со скандальной блондинкой Бригитте Сюзанне Хунт.
„Считай свою жизнь улыбками, а не слезами. Считай свой возраст друзьями, а не годами. С днем рождения!“ - поздравила Луиза Таави цитатой, которую приписывают Джону Леннону.
На фотографиях запечатлены счастливые моменты семейной жизни: на первых двух фото Таави с детьми, а на третьем - Луиза. При этом общей фотографии супругов среди подборки нет.
О скандальном поведении Таави Рыйваса на празднике TV3 читайте здесь.