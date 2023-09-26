ФОТО | Луиза Рыйвас отмечает день рождения мужа Таави Рыйваса: „Считай свою жизнь улыбками, а не слезами“

Во вторник утром Луиза Рыйвас опубликовала первый пост после того, как в пятницу на празднике TV3 ее муж вовсю развлекался со скандальной блондинкой Бригитте Сюзанне Хунт.

„Считай свою жизнь улыбками, а не слезами. Считай свой возраст друзьями, а не годами. С днем рождения!“ - поздравила Луиза Таави цитатой, которую приписывают Джону Леннону.

На фотографиях запечатлены счастливые моменты семейной жизни: на первых двух фото Таави с детьми, а на третьем - Луиза. При этом общей фотографии супругов среди подборки нет.

О скандальном поведении Таави Рыйваса на празднике TV3 читайте здесь.