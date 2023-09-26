Мужчина не попал на собеседование из-за жуткого стечения обстоятельств - полиция ведет расследование

Рептилию, схватившую женщину, заметил в городе Ларго, штат Флорида, идущий на собеседование Джамаркус Баллард. Прохожий снял аллигатора с телом в пасти на видео, а затем отправился в пожарную часть и сообщил о произошедшем. Пожарные обратились в службу спасения.

Вскоре к водоему прибыли сотрудники Комиссии по охране рыбных ресурсов и дикой природы штата Флорида. Они несколько раз выстрелили в аллигатора, после чего извлекли его из водоема. После этого из воды вытащили тело женщины. Ее опознали как 41-летнюю Сабрину Пекхэм. Полиция ведет расследование, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.