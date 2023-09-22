Готовы пораскинуть мозгами? На ETV+ стартует новая телевикторина „Кто бы знал?“

Формат викторины «Кто бы знал?“ широко известен за рубежом и пользуется огромными зрительскими симпатиями. Эстонская версия игры будет дополнена местным колоритом. Например, некоторые вопросы связаны с культурой и историей страны.

В каждом выпуске телезрителей ожидают напряженные интеллектуальные баталии между двумя командами, возглавят которые Артур Тюленев и Юлия Корнеева. Командам предстоит продемонстрировать не только свою эрудицию, но и чувство юмора и смекалку.

Спектр вопросов широк: начиная с того, как украшает свое гнездо атласный шалашник и зачем сурикатам темные круги вокруг глаз, заканчивая подробностями жизни известных ученых и философов.

Ведущий передачи – харизматичный Антон Алексеев, тележурналист с многолетним опытом и интеллектуал. С его легкой руки эстонская версия шоу приобретает еще большую динамичность.

У каждой команды будет и группа поддержки из публики, которая набирается отдельно из числа обычных зрителей. Болельщики одержавшей победу команды получат призы.

В каждом поединке по 12 вопросов, в 12 разных категориях, а также самый важный – финальный вопрос, который позволит командам удвоить свои баллы. И кто бы знал, кто одержит победу?

Смотрите викторину «Кто бы знал?“ каждую пятницу в 20:30 на телеканале ETV+.

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