Готовы пораскинуть мозгами? На ETV+ стартует новая телевикторина „Кто бы знал?“
В пятницу, 29 сентября, на телеканале ETV+ в эфир выйдет первая часть новой телевикторины «Кто бы знал?“. Полезные лайфхаки и неожиданные вопросы, неизвестные факты и сюрпризы для участников – все это превращает телеигру в незабываемое, красочное шоу.
Формат викторины «Кто бы знал?“ широко известен за рубежом и пользуется огромными зрительскими симпатиями. Эстонская версия игры будет дополнена местным колоритом. Например, некоторые вопросы связаны с культурой и историей страны.
В каждом выпуске телезрителей ожидают напряженные интеллектуальные баталии между двумя командами, возглавят которые Артур Тюленев и Юлия Корнеева. Командам предстоит продемонстрировать не только свою эрудицию, но и чувство юмора и смекалку.
Спектр вопросов широк: начиная с того, как украшает свое гнездо атласный шалашник и зачем сурикатам темные круги вокруг глаз, заканчивая подробностями жизни известных ученых и философов.
Ведущий передачи – харизматичный Антон Алексеев, тележурналист с многолетним опытом и интеллектуал. С его легкой руки эстонская версия шоу приобретает еще большую динамичность.
У каждой команды будет и группа поддержки из публики, которая набирается отдельно из числа обычных зрителей. Болельщики одержавшей победу команды получат призы.
В каждом поединке по 12 вопросов, в 12 разных категориях, а также самый важный – финальный вопрос, который позволит командам удвоить свои баллы. И кто бы знал, кто одержит победу?
Смотрите викторину «Кто бы знал?“ каждую пятницу в 20:30 на телеканале ETV+.
Программа телепередач, фильмов и сериалов ETV+ доступна для просмотра на медиаплатформе Jupiter+.