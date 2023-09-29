„Шоу дорогое, делаем с партнерами“: в Таллинне тигры и слоны ожили перед изумленным зрителем

Виктор Никулин, постановщик-режиссер и известный артист Национального цирка Украины в цирковом деле уже 25 лет и на этом не собирается останавливаться. По словам Виктора, он постоянно следит за новинками и трендами цирковой сферы, активно перенимая и применяя самое лучшее и интересное на своей арене. В новом сезоне режиссер планирует удивлять своего зрителя современным голографическим шоу, в котором на одной арене оживут дикие звери и морские жители.