„Шоу дорогое, делаем с партнерами“: в Таллинне тигры и слоны ожили перед изумленным зрителем
В четверг вечером цирк Виктора Никулина продемонстрировал всем желающим новую инновационную установку - лазерную систему для создания голографического шоу. Европейский цирк отмечает своё 250-летие, и до настоящего времени одним из главных элементов его представлений было использование животных, поэтому, в свете изменяющегося мира, цирк Виктора Никулина пришел к революционному решению - он использует голограммы для создания удивительных визуальных образов животных. В Эстонии новую программ с 3D-животными можно будет увидеть в апреле 2024 года.
Виктор Никулин, постановщик-режиссер и известный артист Национального цирка Украины в цирковом деле уже 25 лет и на этом не собирается останавливаться. По словам Виктора, он постоянно следит за новинками и трендами цирковой сферы, активно перенимая и применяя самое лучшее и интересное на своей арене. В новом сезоне режиссер планирует удивлять своего зрителя современным голографическим шоу, в котором на одной арене оживут дикие звери и морские жители.
3D-шоу для цирка Виктора Никулина привез в Таллинн итальянский веб-дизайнер Андрэа Лорензони, который умело объединяет классическое цирковое искусство и передовые интернет-технологии. Лорензони принимал участие в разработке таких проектов, как голографическое шоу Майкла Джексона и Фредди Меркьюри.