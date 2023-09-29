Самоотверженно и с энтузиазмом: зачем к малышам в детский сад прилетела огромная чайка?

29 сентября в детском саду Палласти состоялась посадка части саженцев из проекта „75 вишневых деревьев“. Деревья детскому саду любезно предоставил Русский театр Эстонии.

„У нас много было желающих, которые хотели получить вишневые деревья: и детские сады, и школы, и актеры, и работники нашего театра, и актеры из эстонских театров, и обычные горожане, которые хотели получить деревья в свой сад или высадить у подъезда - мы думаем, что география нашего вишневого сада из локальной станет очень широкой. Это очень символично, так как мы должны своими собственными усилиями поддерживать вишневый сад, который является символом культуры, и в отличие от чеховской пьесы, которая закончилась вырубкой вишневого сада, стуком топоров, мы надеемся, что наш сад будет расти и плодоносить“, - поделилась мыслями о проекте Светлана Янчик, директор Русского театра Эстонии.

Дети с радостью присоединились к посадке деревьев – активно прикапывали их, поливали: „Мы сажаем, чтобы было много вкусного запаха и все радовались“, – сказал воспитанник сада Палласти. Малышей подбадривала большая чайка, точнее актриса Русского театра, в образе чайки. Дети были в восторге от такой компании.

„Сотрудники детского сада и наши дети - театралы, а также мы следим за информацией в медиа, поэтому когда мы узнали о проекте Русского театра - заинтересовались. Мы стремимся, чтобы детский сад был зеленым детским садом, у нас на территории растет не только вишня, есть деревья посаженные еще нашими родителями, а сегодня посадят деревья наши дети. В отличие от классика, наш вишневый сад мы вырубать не собираемся“, – прокомментировала директор детского сада Наталья Брой.