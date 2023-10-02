Девушка проверила камеру наблюдения на доме и сделала открытие о соседях

Автор поста объяснила, что дружна со многими соседями, кроме жителей одного дома. По словам девушки, они не только избегают общения, но и иногда нарушают правила общественного порядка, касающиеся тишины в утренние часы.

Девушка рассказала, что недавно начала замечать на лужайке у своего дома собачьи фекалии, не принадлежавшие ее питомцу. Она решила посмотреть записи с камеры наблюдения у дома и обнаружила, что соседи, не желающие общаться с другими жителями района, выгуливали своего питомца на ее газоне. Кроме того, животное разрыло клумбу героини.

„Я несколько раз пыталась поговорить с ними об этом. Но они избегают общения со всеми“, — пояснила она.

Девушка сообщила, что соседи стараются скрыться, завидев ее. Она заявила, что считает такое поведение детским.

Тогда пользовательница Reddit решилась на месть. Она собрала фекалии со своей лужайки в коробку и положила ее в мусорный бак соседей. Рассказчица пояснила, что, согласно правилам, органические отходы должны быть упакованы только в мешки. Поэтому, когда за мусором приехала специальная машина, соседям выписали штраф за нарушение этого требования.

В комментариях многие пользователи поддержали девушку и предложили идеи того, как еще можно будет проучить соседей, если они продолжат выгуливать собаку на чужом газоне. В частности, один из них посоветовал героине положить собачьи экскременты в коробку и вернуть ее владельцам с подписью: «Ваша собака забыла это“.