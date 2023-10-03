Всего за 70 центов! IKEA представляет новую версию своего легендарного хот-дога

„Сегодня все мы более осознанно подходим к выбору рациона питания - и к тому, как он влияет на наше здоровье, и на нашу планету. С помощью ассортимента продуктов питания мы можем внести свой вклад в это дело, предлагая вкусные продукты, соответствующие принципам устойчивости. Растительный хот-дог по виду и вкусу столь же хорош, как традиционный: это вкусное дополнение для всех, кто хочет уменьшить потребление мяса, но любит хот-доги так же, как мы“, - говорит руководитель отдела продуктов питания и напитков IKEA Лаури Томингас.

Вдохновляя покупателей выбирать растительные продукты

IKEA хочет вдохновить еще больше покупателей выбирать продукты на растительной основе, предлагая хот-дог по более доступной цене.

„Мы хотим предложить больше растительных альтернатив с меньшим воздействием на климат. Выбор продуктов на растительной основе часто оказывает меньше влияния на климат, чем на животной основе. Поэтому хот-дог на растительной основе - это последнее инновационное дополнение к ассортименту растительных продуктов IKEA“, - добавляет Томингас.

Хрустящая корочка, как у классического хот-дога

История хот-дога IKEA началась в конце 1980-х годов, когда основатель компании Ингвар Кампрад представил хот-дог как доступный по цене товар для большинства людей. Хот-дог был призван стать идеальным завершением посещения IKEA и с тех пор стал ее классикой на все времена.

„IKEA уделила много времени разработке рецептуры хот-дога, чтобы обеспечить наилучшие впечатления для наших покупателей. Хот-дог на растительной основе - это отличная альтернатива традиционному хот-догу“, - говорит представитель IKEA. В процессе разработки одной из задач было создание хот-дога на растительной основе с текстурой, похожей на классический хот-дог IKEA. В хот-догах животного происхождения мясо обычно находится в оболочке, что обеспечивает хруст при откусывании. Цель придания «хруста“ вегетарианскому хот-догу — имитировать ощущения, которые возникают при откусывании обычного хот-дога.

Овощной хот-дог со сбалансированным вкусом содержит рисовый белок, лук, яблоко, соль, перец, которые дополняются дымным ароматом, придающим хот-догу характерный мясной вкус.