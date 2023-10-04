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04.10.2023, 15:23

ФОТО И ВИДЕО | „В целом кормят нормально, только после супа живот крутило“: журналист RusDelfi попробовал школьную еду

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Школьный обед от Daily
Школьный обед от Daily
ФОТО: Delfi Meedia

В начале октября крупнейший в Эстонии поставщик школьного питания Daily запустил интересную инициативу, которая призвана развенчать распространенные мифы о школьном питании. Daily пригласил всех любопытствующих посетить школьную столовую и попробовать школьный обед. Журналист RusDelfi не смог пройти мимо подобной акции и отправился в одну из столичных школ для дегустации обеденного меню.

На входе в школу гостей встречает дружелюбный охранник и направляет сразу в буфет для оплаты школьного обеда. Напоминаю, что в школу на обед мог прийти любой желающий. Стоимость обеда для приходящих гостей - 1.80. За эту цену ты получаешь полноценное горячее блюдо с напитком, хлебом и десертом.

Итак, мы пришли ровно в 12:15, именно с этого времени Daily приглашал желающих посетить столовую. При входе в зал ты сразу понимаешь, что школа живет своей обычной жизнью и перед тобой тут уже обедали - где-то разбросаны вещи, раскиданы стулья, какие-то столы еще не протерты, однако работники зала оперативно устраняют следы от предыдущих изголодавшихся учеников.

Посередине столовой находится зона буфета - каждый самостоятельно подходит и накладывает себе то, что посчитает нужным, и в том количестве, которое ему требуется. Никаких женщин-буфетчиц, которые тебе плюхают в тарелку большой половник подливы, уже нет.

Для дегустации мы составили два разных блюда: макароны с куриной подливкой, набором салатов и яблочный напиток и картошка с подливой из свинины, салаты, хлеб, фрукты и апельсиновый напиток.

Вся еда выглядела вполне себе аппетитно, и на вкус оказалась более чем съедобной. Никаких нареканий - достойный, здоровый обед! Огорчил только соковый напиток - на вкус он был больше похож на воду с добавлением лимонной кислоты и фруктовой отдушки, чем на сок, но, справделивости ради, соком его никто и не называл.

Обед в столичной школе

Буквально через минут десять после начала нашей трапезы в столовую пришли старшеклассники. Мы не смогли не воспользоваться такой уникальной возможностью и не пообщаться со школьниками за соседним столом - всегда ли их кормят так, как было приготовлено сегодня.

„Я всегда ем, мне нравится, всегда очень вкусно, - рассказал двенадцатиклассник.- По вторникам и четвергам только у нас супы, тогда это плохие дни, супы обычно не вкусные, вода и капуста, но только если не борщ. Борщ вкусный“.

„Да выбора нет, а энергия нужна, поэтому едим. В общем и целом - нормально“, - поделился своими впечатлениями второй учащийся.

„Вчера был рыбный суп - он был не вкусный. В целом, кормят нормально, только после вчерашнего супа живот крутило“,- присоединился к обсуждеию школьных обедов третий школьник.

Столовая столичной школы

В целом, про сегодняшний день и еду в школьной столовой не могу сказать ничего плохого - обед был приличный, цена за обед и того лучше. Если бы была возможность приходить обедать в школьную столовую хотя бы иногда, то это помогло бы сэкономить львиную долю семейного бюджета. Где еще вы найдете полноценное блюдо за 1.80?

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RusDelfi
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