Поможем спасти котиков! Ласнамяэский приют MTÜ Kassi Elu испытывает проблемы из-за растущих долгов
В течение двух с половиной лет приют MTÜ Kassi Elu с неустанной решимостью спасает и обеспечивает уход за котами в Таллинне. Однако сейчас приют столкнулся с рекордным количеством спасенных котов и огромными долгами за ветеринарные услуги. Долги составляют 8600 евро и продолжают расти.
За последние девять месяцев MTÜ Kassi Elu спас более 140 котов, установив рекорд в истории приюта. Организация прилагает усилия, чтобы обеспечить уход и спасение всех нуждающихся котов, но она больше не может справляться с финансовой нагрузкой.
"Мы должны остановиться, хоть и не хотим этого делать. Каждый кот заслуживает шанса на лучшую жизнь, и мы готовы бороться за это. Однако без финансовой помощи и поддержки общества, мы больше не сможем спасать и обеспечивать уход за нашими маленькими друзьями", - сказала Алёна Мейер, член правления приюта MTÜ Kassi Elu.
В 2023 году приют смог спасти целых четыре колонии котов. Некоторые из котов уже нашли свои дома, а другие сейчас обитают в приюте. Для сравнения, в первый год работы приюта в 2021 году волонтеры спасли всего 37 котов, а в 2022 году это число выросло до 99 котов. Но с ростом числа спасенных животных растут и расходы за ветеринарные услуги, корм, наполнитель и другие необходимые потребности.
Счета за ветеринарные услуги так велики из-за того, что у уличных котов часто возникают серьезные заболевания, такие как герпес, лишай, паразиты, гиардиоз, проблемы с зубами и др. Эти заболевания требуют длительного лечения и стационарного ухода, чтобы не допустить распространение инфекций внутри приюта.
Недавно пойманные на заброшенной территории котята столкнулись с серьезными проблемами со здоровьем: гнойные глаза и насморк. У одного из найденышей был бактериальный цистит, из-за которого котёнок несколько дней писал кровью. Другая малышка страдала от грибка, а третья имела сильный мокрый кашель и хрипы в легких. Но благодаря заботе и вниманию врачей котята теперь здоровы. Медикам даже удалось спасти глазик одной из девочек, ведь из-за болезни малышка могла лишиться глаза.
Общие затраты на лечение трёх котят составили 851 евро за 30 дней, проведенных в стационаре. Даже с учетом скидок, предоставляемых приюту MTÜ Kassi Elu ветеринарной клиникой Miki loomakliinik, их счета остаются огромными из-за продолжающегося роста спасения большого количества котов.
Цель волонтеров приюта MTÜ Kassi Elu - найти дома для всех постояльцев приюта и обеспечить им надежных и заботливых владельцев. Приют также ищет временные передержки и готовы предоставить всю необходимую поддержку владельцам. Но для того чтобы приют мог продолжать доброе дело, приюту нужна ваша помощь.
Приют MTÜ Kassi Elu ищет волонтеров в свою семью, готовых уделить хотя бы 2 часа своего времени, чтобы помочь им в уходе за котами и ведении приюта. Каждая пара рук важна для приюта. Кроме того, приют ищет инвесторов и партнеров, которые могли бы помочь им в трудные времена. Приют готов к сотрудничеству и переговорам.
Если вы хотите поддерживать приют финансово, можно сделать пожертвование, используя следующие реквизиты:
Swedbank: EE312200221076093956
SEB: EE181010220290352228
Пояснение: annetus
позвонить по номеру 9001888 и сделать пожертвование в размере 5€.
Сейчас для приюта важен каждый евро. Только благодаря вам приют сможет выбраться из ямы долгов и продолжить дальше спасать жизни бездомных котов, и подарить им шанс на счастливую жизнь. Приют MTÜ Kassi Elu благодарит каждого за поддержку, доброту и помощь.