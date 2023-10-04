Поможем спасти котиков! Ласнамяэский приют MTÜ Kassi Elu испытывает проблемы из-за растущих долгов

За последние девять месяцев MTÜ Kassi Elu спас более 140 котов, установив рекорд в истории приюта. Организация прилагает усилия, чтобы обеспечить уход и спасение всех нуждающихся котов, но она больше не может справляться с финансовой нагрузкой.

"Мы должны остановиться, хоть и не хотим этого делать. Каждый кот заслуживает шанса на лучшую жизнь, и мы готовы бороться за это. Однако без финансовой помощи и поддержки общества, мы больше не сможем спасать и обеспечивать уход за нашими маленькими друзьями", - сказала Алёна Мейер, член правления приюта MTÜ Kassi Elu.

В 2023 году приют смог спасти целых четыре колонии котов. Некоторые из котов уже нашли свои дома, а другие сейчас обитают в приюте. Для сравнения, в первый год работы приюта в 2021 году волонтеры спасли всего 37 котов, а в 2022 году это число выросло до 99 котов. Но с ростом числа спасенных животных растут и расходы за ветеринарные услуги, корм, наполнитель и другие необходимые потребности.

Счета за ветеринарные услуги так велики из-за того, что у уличных котов часто возникают серьезные заболевания, такие как герпес, лишай, паразиты, гиардиоз, проблемы с зубами и др. Эти заболевания требуют длительного лечения и стационарного ухода, чтобы не допустить распространение инфекций внутри приюта.

Недавно пойманные на заброшенной территории котята столкнулись с серьезными проблемами со здоровьем: гнойные глаза и насморк. У одного из найденышей был бактериальный цистит, из-за которого котёнок несколько дней писал кровью. Другая малышка страдала от грибка, а третья имела сильный мокрый кашель и хрипы в легких. Но благодаря заботе и вниманию врачей котята теперь здоровы. Медикам даже удалось спасти глазик одной из девочек, ведь из-за болезни малышка могла лишиться глаза.