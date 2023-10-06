06.10.2023, 11:46
ВИДЕО | Герои нашего времени! Смотрите, как ловко и дружно двое маленьких школьников навели порядок на улице Таллинна(4)
ФОТО: Facebook video kuvatõmmis
Видео, которое стало распространяться в Faceebook с неимоверной скоростью, показывает невероятные проявления внимательности и высокого уровня воспитанности двух юных мальчиков, предположительно, учеников начальной школы. Случайно снятое очевидцем ви напоминает о том, что добрососедские манеры и уважение к общественному пространству могут быть прекрасным примером даже для некоторых взрослых.