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06.10.2023, 11:46

ВИДЕО | Герои нашего времени! Смотрите, как ловко и дружно двое маленьких школьников навели порядок на улице Таллинна

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Школьники паркуют самокаты Bolt
Школьники паркуют самокаты Bolt
ФОТО: Facebook video kuvatõmmis

Видео, которое стало распространяться в Faceebook с неимоверной скоростью, показывает невероятные проявления внимательности и высокого уровня воспитанности двух юных мальчиков, предположительно, учеников начальной школы. Случайно снятое очевидцем ви напоминает о том, что добрососедские манеры и уважение к общественному пространству могут быть прекрасным примером даже для некоторых взрослых.

Двое друзей сплоченно перетащили несколько тяжелых самокатов Bolt и аккуратно припарковали их рядом друг с другом на улице. Это маленькое видео стало настоящим вдохновением для горожан, показывая, что забота о городе и окружающем нас пространстве начинается прежде всего с каждого из нас.


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