ВИДЕО | Герои нашего времени! Смотрите, как ловко и дружно двое маленьких школьников навели порядок на улице Таллинна

Двое друзей сплоченно перетащили несколько тяжелых самокатов Bolt и аккуратно припарковали их рядом друг с другом на улице. Это маленькое видео стало настоящим вдохновением для горожан, показывая, что забота о городе и окружающем нас пространстве начинается прежде всего с каждого из нас.