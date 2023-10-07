Как Stockmann отметил 30-летие? Расскажет “Стиль Жизни c Марком-Анатолием Эйном“

В разгар осеннего сезона “Стиль Жизни c Марком-Анатолием Эйном“ продолжает знакомить телезрителей с яркими и модными событиями, поэтому в этом выпуске программы посетим юбилейное мероприятие Stockmann, который уже 30 лет работает в Эстонии, и увидим модный показ осень-зима 2023.

О модных тенденциях расскажут эксперты по стилю Каролин Куузик, Силле Рандвийр, Светалана Агуреева, Мейси Вольт и другие.

"Стиль Жизни с Марком-Анатолием Эйном“ - это светские события и потрясающие эмоции, словом, весь мир, в котором никогда не бывает скучно, это ваш незаменимый путеводитель, яркий и заманчивый.