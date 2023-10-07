ВИДЕО | Сенсация с разоблачением: в Бразилии подстрелили чупакабру

Выложенный бразильскими охотниками ролик стал вирусным в соцсетях. В нем несколько мужчин, которые охотились на кабана в лесу Гиа Лопес да Лагуна недалеко от Сан-Паулу, рассказывают, что подстрелили чупакабру — мифическое создание, которое по ночам пьет кровь у домашнего скота. Затем в кадре появляется небольшое бездыханное существо с руками, похожими на человеческие, и заметными острыми зубами. Охотники за кадром объясняют, что их собаки учуяли чупакабру и дрались с ней, а затем один из мужчин выстрелил в нее из ружья.