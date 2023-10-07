ВИДЕО | Сенсация с разоблачением: в Бразилии подстрелили чупакабру
Чупакабра — легендарное существо. Причём легендарное в прямом смысле: легенды о нём передаются не одно десятилетие, но до сих не было ни одного доказательства существования монстра-кровопийцы. Бразильские охотники показали видео с подстреленной чупакаброй!
Выложенный бразильскими охотниками ролик стал вирусным в соцсетях. В нем несколько мужчин, которые охотились на кабана в лесу Гиа Лопес да Лагуна недалеко от Сан-Паулу, рассказывают, что подстрелили чупакабру — мифическое создание, которое по ночам пьет кровь у домашнего скота. Затем в кадре появляется небольшое бездыханное существо с руками, похожими на человеческие, и заметными острыми зубами. Охотники за кадром объясняют, что их собаки учуяли чупакабру и дрались с ней, а затем один из мужчин выстрелил в нее из ружья.
Но опять всё испортили учёные. Биолог Хосе Милтон Лонго, посмотрев видео, сообщил СМИ, что охотники, вероятнее всего, выдали за чупакабру тело обезьяны ревуна. Представители данного рода часто встречаются в этих местах. Причем, судя по состоянию, ревун пролежал в лесу не меньше недели, прежде чем его нашли охотники, и совершенно точно не был подстрелен прямо перед началом съемки.