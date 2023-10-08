Погибла блогер и подруга Виктории Бони Анна Гуту

По предварительной информации, Гуту в сопровождении еще нескольких альпинистов штурмовали последнюю, самую высокую гору Шиша-Пангма, высота которой достигает восемь тысяч метров. Покорительницу высот накрыла снежная лавина, кроме нее погибли еще три человека.

Как пишет The Himalayan Times, по предварительной информации, снежный поток буквально накрыл находящихся на маршруте восхождения путников. Масса сошедшего снега оказалась настолько большой, что тела трех погибших просто утонули под его толстым слоем. Тело Анны уже обнаружено, спутники числятся пропавшими без вести.

Уже сейчас известно, что на высоте в 7800 метров трекеры сразу нескольких участников экспедиции перестали регистрировать изменения температур. Для других групп альпинистов это стало тревожным сигналом, в то время как Гуту и ее спутники пренебрегли этим нюансом.

„Анечка, моя зайка, ты теперь ангел! Аня Гуту сегодня погибла на 14-ой вершине, которая была последней в списке всех восьмитысячников, которые покорила Аня в этом году за один сезон. Аня и еще три человека сегодня попали под лавину на самом низком восьмитысячнике Шиша-Пангма. Эта гора последняя в списке самых высоких гор мира, которая выше отметки в 8000 метров, ее высота — 8,013 метров. Тело Ани было найдено, а двое людей считаются пропавшими без вести.

Ты сделала невероятное, покорив 13 вершин меньше, чем за шесть месяцев. Всегда буду помнить наши встречи, пробежки, ночевки в палатке. Спасибо, что ты была в моей жизни, пусть даже всего навсего год, но он был прекрасен, имея тебя как друга. Мои глубочайшие соболезнования родителям и друзьям!“ — поделилась 43-летняя Боня в личном блоге.