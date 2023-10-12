ВИДЕО ИЗ ЦЕХА | На Ласнамяэ пролили шоколадный свет! Почему в конце района стало пахнуть какао?

"У нас не стоит цель индустриального производства, наша цель - уникальность, поэтому у нас есть небольшой цех, который легко перенастраивается под каждый сорт какао-бобов. Ароматным сортам какао-бобов необходимо бережное обращение. Исключительно правильное обжаривание дает возможность сформировать уникальное сочетание ароматов и полностью раскрыть их вкус.

Этой науке надо долго учиться, и в нашей команде есть замечательные молодые люди - Алексей и Дарья, которые отучились и теперь хорошо разбираются в сортах какао-бобов: какой у каких бобов вкус, как их надо правильно обжаривать, что надо делать, чтобы этот вкус был правильным: не был сильно пережаренным или наоборот недожаренным. В нашем продукте нет ничего лишнего - только сахар, масло и какао-бобы", - рассказывает Марина, член правления TЁRT.

Мы контролируем процесс от какао-дерева до конечного продукта.

По словам Дарьи, мастера по шоколаду, все какао-бобы они ищут сами: „В Венесуэле мы ищем уникальные какао-бобы - эти партии мы называем „микролоты“, то есть их в природе всего два-три мешка. Находим их, напрямую взаимодействуем с фермерами, собираем бобы, разрабатываем свои протоколы ферментации, сами привозим их в Эстонию и уже на месте перерабатываем в шоколад“.

У каждого сорта, у каждого мешка с какао-бобами свой уровень обжарки и свое время обжарки - все подбирается индивидуально. Прежде чем пустить всю партию какао-бобов на производство - делают пробы, для этого необходимо около двух килограммов бобов из партии. Дальше бобы сортируют, обжаривают, lf.n bv остыть, после чего отправляют в меланжеры. Меланжер — это универсальная машина для получения однородных масс из твердых ингредиентов. В меланжерах бобы могут находиться до двух суток, а затем уже происходит финальный этап - созревание шоколада. После долгого процесса начинается создание шоколадных продуктов.

TЁRT - это концепция bean-to-bar, понятие дословно переводится как „от боба к плитке“, что означает, производство конечного продукта не на готовом сырье, а полностью с нуля.