10.10.2023, 15:47
ФОТО | Очень горячо! Юри Ратас прогнал свои фото через искусственный интеллект и получил потрясающий результат(13)
ФОТО: Искусственный интеллект
Эстонский политик Юри Ратас не смог удержаться от участия в набирающем обороты новом тренде. Смотри, какие фото получились у политика!
Бывший председатель Центристской партии стал участником горячего тренда - "Ежегодник искусственного интеллекта“. Он выложил в социальных сетях фотографии себя, прогнанные через искусственный интеллект, чтобы узнать, как бы он выглядел, если бы был популярен в старшей школе где-нибудь в Америке.
Образ успешного старшеклассника из классического американского сериала Юри Ратасу явно к лицу!