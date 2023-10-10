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10.10.2023, 15:47

ФОТО | Очень горячо! Юри Ратас прогнал свои фото через искусственный интеллект и получил потрясающий результат

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Юри Ратас в образе американского школьника старших классов
Юри Ратас в образе американского школьника старших классов
ФОТО: Искусственный интеллект

Эстонский политик Юри Ратас не смог удержаться от участия в набирающем обороты новом тренде. Смотри, какие фото получились у политика!

Бывший председатель Центристской партии стал участником горячего тренда - "Ежегодник искусственного интеллекта“. Он выложил в социальных сетях фотографии себя, прогнанные через искусственный интеллект, чтобы узнать, как бы он выглядел, если бы был популярен в старшей школе где-нибудь в Америке.

Образ успешного старшеклассника из классического американского сериала Юри Ратасу явно к лицу!

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