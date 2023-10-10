ФОТО | Очень горячо! Юри Ратас прогнал свои фото через искусственный интеллект и получил потрясающий результат

Бывший председатель Центристской партии стал участником горячего тренда - "Ежегодник искусственного интеллекта“. Он выложил в социальных сетях фотографии себя, прогнанные через искусственный интеллект, чтобы узнать, как бы он выглядел, если бы был популярен в старшей школе где-нибудь в Америке.