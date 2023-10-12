Юмор
12.10.2023, 20:00

ФОТО | Зверски весело! Определены самые смешные фото с животными этого года

 
Уходи!
Уходи!
ФОТО: screen

Организаторы конкурса самых смешных фотографий дикой природы Comedy Wildlife Photography Awards 2023 опубликовали шорт-лист премии.

В этом году свои работы прислали тысячи фотографов из разных стран. Жюри отобрало лишь 41 снимок. Среди них оказались невнимательный голубь, прислушивающаяся к чему-то выдра, играющий на „гитаре“ кенгуру, танцующие лошади и другие.

Победителей в разных номинациях объявят 23 ноября. Автор лучшего фото выиграет недельное сафари по национальному заповеднику Масаи-Мара в Кении.

Вот некоторые работы из шорт-листа:

Превед!
А теперь покатай меня!
Мамой клянусь, я не нарушал! Это олень!

Остальные снимки можно увидеть на сайте премии.

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