12.10.2023, 20:00
ФОТО | Зверски весело! Определены самые смешные фото с животными этого года
ФОТО: screen
Организаторы конкурса самых смешных фотографий дикой природы Comedy Wildlife Photography Awards 2023 опубликовали шорт-лист премии.
В этом году свои работы прислали тысячи фотографов из разных стран. Жюри отобрало лишь 41 снимок. Среди них оказались невнимательный голубь, прислушивающаяся к чему-то выдра, играющий на „гитаре“ кенгуру, танцующие лошади и другие.
Победителей в разных номинациях объявят 23 ноября. Автор лучшего фото выиграет недельное сафари по национальному заповеднику Масаи-Мара в Кении.
Вот некоторые работы из шорт-листа:
Остальные снимки можно увидеть на сайте премии.