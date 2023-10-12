ФОТО | Зверски весело! Определены самые смешные фото с животными этого года

В этом году свои работы прислали тысячи фотографов из разных стран. Жюри отобрало лишь 41 снимок. Среди них оказались невнимательный голубь, прислушивающаяся к чему-то выдра, играющий на „гитаре“ кенгуру, танцующие лошади и другие.