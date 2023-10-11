11.10.2023, 11:00
Хэллоуиннер! Американец вырастил самую тяжелую тыкву — больше тонны весом
ФОТО: Youtube
Как пишет The Guardian, фермер из Миннесоты Тревис Джинджер вырастил самую тяжёлую тыкву в мире. Её масса — 2749 фунтов (1247 кг). Предыдущий рекорд — 1226 кг.
Не самую аппетитную на вид тыкву садовод представил на 50-м чемпионате по самым тяжёлым тыквам. Он проходил в Калифорнии, так что рекордсменку пришлось везти почти 3 тысячи километров.
Тыква названа в честь известного баскетболиста Майкла Джордана. Джинджер выбрал такое имя из-за "баскетбольной" формы растения и 2023 года (Джордан играл под 23-м номером).
Расходы Тревиса составили около 15 тысяч долларов, но вложения оказались удачными: в качестве приза он получил в два раза больше. Выигрыш фермер пообещал вложить в выращивание новой тыквы, чтобы побить нынешний рекорд.