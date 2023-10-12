ВИДЕО | Дети в надежных лапах: в помощь учителям подоспел собачий патруль - попробовать может каждый
В мире, где дети постоянно сталкиваются с давлением и нескончаемым потоком информации есть островок тишины и спокойствия, где можно расслабиться и почитать любимые книги, а теплую компанию может составить четвероногий друг. Уже десять лет под эгидой Таллиннской центральной библиотеки в Таллинне проходит необычная терапия для детей - чтение с собакой! Четвероногий друг не станет критиковать, спешить или направлять, а молча, виляя хвостиком, поддержит и составит компанию.
Программы чтения с собаками в библиотеках стали успешным методом в борьбе с напряжением у детей, находящихся в состоянии стресса, помогая им найти мотивацию к чтению и преодолеть страх читать в слух.
Сила животных в терапии
Животные, особенно собаки, известны своей способностью улучшать эмоциональное состояние человека. Исследования показали, что наличие собаки может снизить уровень стресса и тревожности у людей. Эти благотворные эффекты сделали собак идеальными партнерами для терапии в различных областях, включая помощь детям.
Чтение с собаками: мотивация и комфорт
Чтение с собаками - это программа, в рамках которой дети могут читать книги с участием специально обученных терапевтических собак. Четвероногий терапевтический друг в этих программах не оценивает читательские навыки детей и не исправляет их ошибки. Вместо этого, он предоставляет безусловное, некритичное внимание, что создает атмосферу комфорта и уверенности для детей.
„Мы празднуем уже десятилетие проекта. Все началось с главного здания Таллиннской центральной бибилиотеки, куда пришла заведующая проекта терапевтических собак Маарья Тали и сделала нам предложение, от которого мы не смогли отказаться“,- рассказывает Яаника Таппо, руководитель отдела иностранной литературы Таллиннской центральной библиотеки.
Каждый желающий может принять участие в программе, однако претендентов на чтение с четвероногим другом - много, поэтому к очередям следует относиться с пониманием. Подробнее о программе может узнать на сайте проекта.