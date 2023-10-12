ВИДЕО | Дети в надежных лапах: в помощь учителям подоспел собачий патруль - попробовать может каждый

Программы чтения с собаками в библиотеках стали успешным методом в борьбе с напряжением у детей, находящихся в состоянии стресса, помогая им найти мотивацию к чтению и преодолеть страх читать в слух.

Сила животных в терапии

Животные, особенно собаки, известны своей способностью улучшать эмоциональное состояние человека. Исследования показали, что наличие собаки может снизить уровень стресса и тревожности у людей. Эти благотворные эффекты сделали собак идеальными партнерами для терапии в различных областях, включая помощь детям.

Чтение с собаками: мотивация и комфорт

Чтение с собаками - это программа, в рамках которой дети могут читать книги с участием специально обученных терапевтических собак. Четвероногий терапевтический друг в этих программах не оценивает читательские навыки детей и не исправляет их ошибки. Вместо этого, он предоставляет безусловное, некритичное внимание, что создает атмосферу комфорта и уверенности для детей.

„Мы празднуем уже десятилетие проекта. Все началось с главного здания Таллиннской центральной бибилиотеки, куда пришла заведующая проекта терапевтических собак Маарья Тали и сделала нам предложение, от которого мы не смогли отказаться“,- рассказывает Яаника Таппо, руководитель отдела иностранной литературы Таллиннской центральной библиотеки.

Каждый желающий может принять участие в программе, однако претендентов на чтение с четвероногим другом - много, поэтому к очередям следует относиться с пониманием. Подробнее о программе может узнать на сайте проекта.