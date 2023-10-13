13.10.2023, 10:11
Нежно поглаживая пальчиками: Катри Райк откровенно призналась в необычных предпочтениях
ФОТО: | Delfi Meedia
Бывший мэр Нарвы, Катри Райк, на своей странице Facebook вспомнила детство и рассказала о своих гастрономических предпочтениях. Формат публикации и неожиданное признание вызвали улыбки у подписчиков.
„Я до сих пор помню, как другие дети в детском саду смеялись надо мной, когда я сказала, что моя любимая еда — копчёная колбаса. Только сейчас я поняла, что копчёная колбаса спасёт мир. По крайней мере, мой мир!“ - написала в пятницу утром Катри Райк у себя на странице Facebook.
Подписчики политика поддержали пост своими реакциями, под публикацией также оставили несколько комментариев: „Чувство юмора спасет - это точно!“, „Иногда тоже люблю. Без хлеба, жевать кружочки“.
А какую колбасу любите вы?