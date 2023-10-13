Нежно поглаживая пальчиками: Катри Райк откровенно призналась в необычных предпочтениях

„Я до сих пор помню, как другие дети в детском саду смеялись надо мной, когда я сказала, что моя любимая еда — копчёная колбаса. Только сейчас я поняла, что копчёная колбаса спасёт мир. По крайней мере, мой мир!“ - написала в пятницу утром Катри Райк у себя на странице Facebook.