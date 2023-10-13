Теперь среди нас Miss & Mister Planet 2023. Эстонские модели привезли с международного конкурса призовые места.
В конце сентября, под ласковыми лучами солнца в живописной и гостеприимной Грузии, развернулась завораживающая история - мировой конкурс Miss & Mister Planet 2023. В этом уникальном событии встретились представители 15 стран, олицетворяющие разнообразие и многогранность культур с разных уголков нашей планеты.
Miss & Mister Planet - это не только конкурс красоты, но и талантов, обладающий богатой историей, насчитывающей уже более 8 лет.
Слоган этого конкурса прозвучал как призыв к действию: „Сохрани планету зеленой!“. Сегодняшние конкурсы красоты вовсе не ограничиваются лишь внешними данными. Они поднимаются на новый уровень, ставя в центр внимания харизму, умение проявлять себя перед публикой, навыки самопрезентации и лидерские качества. Участники конкурса подвергались оценке профессионального жюри, которое ежедневно оценивало их выступления в рамках разнообразной конкурсной программы. Она включала в себя закрытые интервью с членами жюри, выходы в купальниках и национальных костюмах, репетиции шоу, выходы на красную ковровую дорожку в нарядах грузинского дизайнера Xatko, телевизионные интервью на грузинском телевидении, а также возможность насладиться красотами столицы Грузии.
В этом году Эстонию достойно представили Анна Торгашова и Анатоли Погудин из Таллина, которые были отобраны через закрытый кастинг. Национальный отбор в Эстонии, Латвии, Финляндии, Швеции и Норвегии был организован эстонским модельным агентством Staarikool.
Mister Planet Estonia 2023 - Анатоли Погудин - великолепно представил Эстонию и заслужил почетный титул Mister Planet 3rd runner up.
„Для меня было исключительно приятно представлять Эстонию на престижном конкурсе Miss & Mister Planet. В этом мероприятии я достойно отражал богатство нашей культуры и общую сущность нашей страны. Наш национальный костюм вызвал восторг у жюри и мне очень приятно было получить такой признанный отклик. Участие в конкурсе принесло мне массу положительных эмоций. Я встретился с увлекательными людьми со всех уголков мира, собравшимися в этом уникальном месте. Рабочий коллектив был особенно приятным и дружелюбным. Завоевав почетное звание 3rd RUNNER UP, я ощутил невероятную гордость, особенно учитывая, что это было моё первое участие в подобных соревнованиях.
Для меня „Мистер Планета“ - это не просто титул и лента, но и образ жизни. Я с нетерпением жду возможности продолжить представлять нашу страну на мировой арене и делиться ее культурным богатством. Главной целью всегда будет оставаться зеленая и здоровая планета, а также наше вложение в сохранение и продвижение нашей уникальной культуры для всех. От всего сердца хочу поблагодарить тех, кто поддерживал меня и болел за меня на этом невероятном пути!“- делится впечатлениями Анатолий Погудин
Miss Planet Estonia 2023 - Анна Торгашова - стала великолепной фотомоделью и завоевала титул Miss Planet Photomodel 2023.
„Моя возможность вновь представлять Эстонию в Грузии была истинным вдохновением. Этот конкурс даровал мне не только огромный опыт, но и бесценные моменты, которые будут жить в моем сердце навсегда. Участники этого события были как из сказки, их энергия и страсть к искусству были заразительны. Эти невероятные дни в Грузии подарили мне стимул, который будет мотором для моего долгого пути в искусстве и представлении Эстонии на мировых соревнованиях. С глубокой признательностью хочу поблагодарить организаторов и всех участников за эти волшебные моменты, заполненные эмоциями и творчеством в этой красивой стране.“ - полнилась Анна Торгашова
В прошлом году на мировом финале Miss & Mister Planet 2022 Эстонию великолепно представила Анна Бирюкова, основатель школы моделей Staarikooi, которая завоевала гран-при конкурса, став Top Model of the Planet 2022. В этом году Анна, как победительница и национальный директор, была приглашена в качестве члена международного жюри и была удостоена награды „Лучший национальный директор 2023“.
„Для меня это была огромная честь и ответственность выбрать и представить кандидатов из разных стран. Я горжусь своими подопечными и их достижениями. Все они вложили много усилий в подготовку, работу над собой, создание образов и костюмов. Занять место в топ-5 как среди мисс, так и мистер, - это замечательный результат.“ - подчеркнула Анна Бирюкова, региональный директор конкурса Miss & Mister Planet 2023.