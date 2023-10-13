Теперь среди нас Miss & Mister Planet 2023. Эстонские модели привезли с международного конкурса призовые места.

Miss & Mister Planet - это не только конкурс красоты, но и талантов, обладающий богатой историей, насчитывающей уже более 8 лет.

Слоган этого конкурса прозвучал как призыв к действию: „Сохрани планету зеленой!“. Сегодняшние конкурсы красоты вовсе не ограничиваются лишь внешними данными. Они поднимаются на новый уровень, ставя в центр внимания харизму, умение проявлять себя перед публикой, навыки самопрезентации и лидерские качества. Участники конкурса подвергались оценке профессионального жюри, которое ежедневно оценивало их выступления в рамках разнообразной конкурсной программы. Она включала в себя закрытые интервью с членами жюри, выходы в купальниках и национальных костюмах, репетиции шоу, выходы на красную ковровую дорожку в нарядах грузинского дизайнера Xatko, телевизионные интервью на грузинском телевидении, а также возможность насладиться красотами столицы Грузии.

В этом году Эстонию достойно представили Анна Торгашова и Анатоли Погудин из Таллина, которые были отобраны через закрытый кастинг. Национальный отбор в Эстонии, Латвии, Финляндии, Швеции и Норвегии был организован эстонским модельным агентством Staarikool.

Mister Planet Estonia 2023 - Анатоли Погудин - великолепно представил Эстонию и заслужил почетный титул Mister Planet 3rd runner up.

„Для меня было исключительно приятно представлять Эстонию на престижном конкурсе Miss & Mister Planet. В этом мероприятии я достойно отражал богатство нашей культуры и общую сущность нашей страны. Наш национальный костюм вызвал восторг у жюри и мне очень приятно было получить такой признанный отклик. Участие в конкурсе принесло мне массу положительных эмоций. Я встретился с увлекательными людьми со всех уголков мира, собравшимися в этом уникальном месте. Рабочий коллектив был особенно приятным и дружелюбным. Завоевав почетное звание 3rd RUNNER UP, я ощутил невероятную гордость, особенно учитывая, что это было моё первое участие в подобных соревнованиях.